Voucher per badanti per coronavirus a chi spetta, importo, come fare domanda

Come funziona il voucher per pagare badanti per coronavirus? Tra le misure economiche varate dal governo Conte per fronteggiate l’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia anche una serie di voucher per permettere diversi tipi di pagamenti, dal voucher baby sitter al voucher badanti. Vediamo a chi spetta il voucher badanti per coronavirus.

Voucher per pagare badanti a chi spetta

Il voucher badanti spetta a tutte le famiglie che devono occuparsi dell’assistenza di anziani non autosufficienti e se l’anziano da accudire era ricoverato in una struttura pubblica chiusa temporaneamente per l’emergenza coronavirus.

Il voucher badanti può essere utilizzato solo per pagare le badanti regolarmente assunte e si tratta di una condizione importante ed essenziale considerando che il lavoro domestico è uno dei settori in cui il nero è particolarmente diffuso.

Voucher per pagare badanti importo e come fare domanda

Il voucher badanti istituito a causa dell'emergenza coronavirus, come reso noto dal governo prevede un importo di 600 euro per le famiglie che devono accudire anziani non autosufficienti e la domanda per richiederlo deve essere presentata all’Inps, che si occupa della sua stessa erogazione, secondo precise modalità indicate sul sito che prevedono l'inserimento di dati specifici.