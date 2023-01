A chi spetta e chi può fare richiesta dei nuovi bonus spesa al via nel 2023? Sono diverse le misure messe a punto dal governo Meloni con la nuova Manovra Finanziaria 2023 a sostegno di cittadini e famiglie.

Non esistono, precisiamo, veri e propri bonus spesa 2023, nonostante così riportino alcuni siti ma il governo ha comunque introdotto nuovi aiuti per famiglie in difficoltà come bonus reddito alimentare e carta risparmio, che si pongono sostanzialmente come bonus spesa. Vediamo come funzionano, cosa prevedono e per chi.

Carta Risparmio 2023 al via a chi spetta

Reddito alimentare 2023 chi può fare richiesta nuovo bonus

Partendo dalla Carta Risparmio 2023 si tratta di un sostegno economico che sostituisce i precedenti buoni spesa comunali e il cui rilascio spetta sempre al Comune di residenza.

La carta di risparmio spetta a cittadini e famiglie che hanno un valore Isee entro i 15mila euro e permette di effettuare acquisti dei beni di prima necessità, come pane, pasta, latte, ecc. presso gli esercizi commerciali convenzionati, come supermercati e ipermercati e tramite apposito sistema abilitante.

La carta di risparmio 2023 spetta agli anziani di età superiore o uguale a 65 anni o a bambini di età inferiore ai tre anni, per cui il titolare risulta il genitore e l’importo previsto sarà di 40 euro al mese e caricata ogni due mesi per l’importo totale di 80 euro.

Per l’entrata in vigore ufficiale della nuova carta risparmio 2023 bisogna attendere il relativo decreto attuativo con le modalità ufficiali per usufruire della nuova carta, per cui dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo mese di marzo 2023 e sarà lo stesso decreto successivo a definire gli altri eventuali requisiti necessari per poter avere la nuova card.

Ad affiancare la carta risparmio come bonus spesa 2023 c’è il nuovo reddito alimentare. Si tratta di una misura che spetta solo a chi vive in condizioni di povertà assoluta e consiste nella donazione di pacchi alimentari, composti da cibo e bevande, realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare.

Il reddito alimentare si potrà avere con prenotazione tramite app e con ritiro in un centro di distribuzione mentre potrà essere consegnato a domicilio solo alle persone con problemi di mobilità, anziane o non autosufficienti.

L’app da usare per avere il reddito alimentare si potrà scaricare sul proprio smartphone ma per le modalità ufficiali per poter avere il reddito alimentare e da quando bisognerà aspettare anche in tal caso la pubblicazione del relativo decreto attuativo, presumibilmente per il prossimo mese di marzo 2023.