A chi spetta e come funziona il bonus sud 2023 confermato e esteso? Nonostante non sia ancora stato inserito tra le misure ufficiali della prossima Legge di Bilancio 2023, il bonus Sud sarà confermato ancora per il 2023. A confermare la notizia è stato il ministro dell'Economia Giorgetti. Vediamo come funzionerà e se e quali modifiche ci saranno.

Bonus Sud 2023 a chi spetta

Come funziona bonus Sud 2023

Stando a quanto confermano le ultime notizie, il bonus Sud 2023 ancora per il prossimo anno sarà un credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi e per gli investimenti che può arrivare fino a un massimo del 45% della spesa da sostenere.

Il ministro dell'Economia Giorgetti ha confermato che, in riferimento al Mezzogiorno, si stanno predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori e per la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Le agevolazioni previste dal bonus Sud 2023 volgono seguenti regioni:

Campania;

Molise;

Abruzzo;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Il credito d’imposta del bonus Sud 2023 per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali spetta anche ai seguenti soggetti:

esercenti arti e professioni;

imprese agricole;

imprese marittime;

coloro che aderiscono al regime forfetario.

Il credito di imposta garantito dal bonus Sud 2023 viene riconosciuto per gli investimenti nelle ZES, Zone Economiche Speciali, e nelle ZLS, Zone Logistiche Semplificate, per cui si ha diritto all’agevolazione per progetti di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche per contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuove, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Le imprese del Sud inquadrate dalla legge come le beneficiarie del bonus Sud 2023 possono accedervi qualsiasi sia:

il settore economico di appartenenza di azienda o impresa;

natura giuridica;

dimensione;

regime contabile;

sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

E’ possibile accedere ancora al bonus Sud inviando apposito modello di comunicazione di dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, riportando firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.