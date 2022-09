All'aumento stipendi di 50-100 euro si affiancano nuovi interessanti benefici per lavoratori

Fino alla fine del 2022 sono diverse le misure in vigore per sostenere lavoratori italiani e non solo alle prese con caro vista, inflazione alle stelle e difficoltà economiche. Il Decreto Aiuti bis ha, infatti, approvato l’aumento della decontribuzione dallo 0,8% al 2% per ridurre l’importo della tassazione sugli stipendi e aumentare il netto in busta paga. Ma ci sono ulteriori benefici riconosciuti ai lavoratori. Vediamo allora di seguito quali sono gli ulteriori benefici per lavoratori entro fine 2022 insieme all’aumento degli stipendi?

Ulteriori benefici oltre aumento stipendi per lavoratori entro 2022

Aumento stipendi tra 50-100 euro fino a dicembre

Gli stipendi dei lavoratori si preparano ad aumentare fino a dicembre 2022 ma solo per lavoratori che hanno redditi fino a 35mila euro nel 2021 per effetto della decontribuzione aumentata al 2% che porterà in busta paga solo qualche decina di euro in più, con aumenti stimati, paradossalmente, più alti per chi percepisce stipendi più e inferiori per chi percepisce stipendi più bassi.

Secondo alcune simulazioni, infatti, gli aumenti degli stipendi complessivi stimati fino a dicembre sono compresi tra i circa 50 euro per chi prende stipendi più bassi e i 150 euro circa complessivi per stipendi più alti, mentre non ci sarà alcun aumento per chi percepisce stipendi dai 2.700 euro in poi considerando che si tratta di una misura valida solo per chi ha redditi annui entro i 35mila euro.

Se, infatti, chi prende stipendi da 1.200 avrà aumenti mensili di 24 euro circa per un aumento complessivo fino a fine anno di 72 euro, a cui sommare i dovuti arretrati di ulteriori 70 euro, per chi prende stipendi da 1.600 euro al mese sono previsti aumenti di 32 euro mensili, che salgono a 36 per chi prende stipendi da 1.800 euro, 40 euro per chi percepisce stipendi da 2mila euro al mese fino a 52 euro al mese di aumento per chi prende stipendi da 2.600 euro.

Non solo aumento degli stipendi fino a dicembre 2022 per effetto della decontribuzione al 25 in busta paga per aumentare gli importi netti ma anche ulteriori benefici contribuiranno ad agevolare i lavoratori italiani fino alla fine di quest’anno 2022.

Sono, infatti, diversi gli ulteriori benefici oltre agli aumenti degli stipendi previsti per i lavoratori entro fine 2022, come:

bonus trasporti, contributo del valore massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale e che spetta a tutte le persone fisiche con un reddito complessivo entro i 35mila euro nell’anno 2021;

estensione del bonus affitti, misura di sostegno per tutti coloro che non riescono a sopportare la spesa del canone di locazione mensile;

bonus carburante, del valore di 200 euro, che spetta a tutti coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente e da utilizzare presso qualsiasi stazione di rifornimento carburante e sia per fare benzina, gasolio, metano e Gpl che per la ricarica di veicoli elettrici;

probabilmente nuovi aiuti per bollette luce e gas;

ulteriore mensilità entro fine 2022, annunciata dal segretario del Pd Letta nel caso di vincita alle prossime elezioni;

senza dimenticare la detassazione welfare, che cancella cioè le tasse applicate sulle voci rientranti nel welfare aziendale e con raddoppio della soglia esentasse da 258 a 516 euro, permettendo ai lavoratori dipendenti di risparmiare sullo stipendio.