Alle modifiche dell'assegno unico figli ora ad Ottobre e nel 2024 si aggiungono subito nuovi aiuti regionali

Cosa prevede e per chi il bonus figli regionali al via ora che si accumula alle modifiche all'assegno unico figli ora a Ottobre e 2024? Tra le priorità fissate dal governo come impegno di lavoro nella prossima Manovra Finanziaria ci sono gli aiuti e nuove misure per famiglie soprattutto con figli e numerose. E i primi annunci sembrano voler confermare questa strada.

Non solo assegno unico per figli:che si affiancherebbero all’assegno unico per figli nazionale.

Un esempio è la Sardegna che ha istituito un nuovo contributo economico per le famiglie con figli del valore mensile di 600 euro per il primo figlio e di ulteriori 400 euro per il secondo figlio e ogni figlio successivo al primo.

Il nuovo bonus regionale per figli in Sardegna vale per le famiglie sarde che risiedono nei comuni sardi con meno di 3mila abitanti e rappresenta certamente un sostegno che permette alle famiglie di sostenere in maniera più ‘comoda’ le spese per i propri figli.

In Friuli Venezia Giulia per le famiglie con figli è stata istituita la cosiddetta Dote famiglia, contributo regionale per famiglie con figli minori fino ai 18 anni non compiuti per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi.

Le spese oggetto del rimborso riguardano specifiche tipologie di prestazioni e servizi, come, tra gli altri:

percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere (a titolo di esempio non esaustivo: ripetizioni e corsi di lingua);

percorsi didattici e di educazione artistica e musicale (a titolo di esempio non esaustivo: frequenza a laboratori, atelier, percorsi didattici su tematiche specifiche);

fattività sportive (a titolo di esempio non esaustivo: corsi e ritiri sportivi, psicomotricità);

servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extra scolastici (a titolo di esempio non esaustivo: centri estivi, doposcuola, baby sitting).

avere la Carta famiglia attiva, e se non si ha farne contestuale domanda insieme alla Dote famiglia;

avere almeno un figlio minorenne nel proprio nucleo familiare;

avere un Isee minorenni in corso di validità entro i 30mila euro.

400 euro per ogni figlio minore se il titolare di Carta famiglia risiede in regione da almeno 5 anni, ridotto a 200 euro per ogni figlio minore se il titolare di Carta famiglia risiede in regione da meno di 5 anni;

100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.

Possono richiedere la Dote famiglia i titolari di Carta famiglia in possesso dei seguenti requisiti:L’importo della Dote Famiglia per il 2023 è variabile e prevede:Nel caso di spese effettuate di importo inferiore all’importo della Dote famiglia spettante, il contributo viene riconosciuto solo per spese allegate e ritenute ammissibili.

Al bonus regionale disponibile in Sardegna e altre eventuali misure per figli disponibili in altre regione si aggiunge sempre l’assegno unico per figli che si prepara ad essere più alto ad ottobre per alcune famiglie ma anche, probabilmente ma non sicuramente, affiancato da due nuovi aiuti per figli che potrebbero rientrare già nella prossima Manovra Finanziaria.

Partendo dagli aumenti di ottobre, questo mese alcune famiglie potranno ricevere un assegno unico per figli leggermente più alto per il calcolo del conguaglio che l’Inps non ha ancora riconosciuto a tutti. Il conguaglio prevede, infatti, il pagamento degli arretrati (o anche la trattenuta degli importi indebitamente percepiti) dovuti sia a rivalutazione dell’importo e sia ad aggiornamento dell’Isee.

Di solito il conguaglio dell’assegno unico per i figli avviene a gennaio e febbraio di ogni anno successivo, ma non è stato per tutti così, per cui c’è chi ha ricevuto i conguagli lo scorso mese di marzo 2023, chi li ha ricevuti a giugno e chi li attende ancora. Il conguaglio può avvenire, infatti, anche dopo gennaio e febbraio per chi aggiorna l'Isee dopo tale periodo, ed entro il 30 giugno scorso, e ha diritto ad avere un diverso importo di assegno unico per i figli in base al nuovo Isee.

Le ulteriori novità che si prospettano per l’assegno unico per i figli nel 2024 prevedono innanzitutto un aumento dell’importo per tutti grazie al tesoretto avanzato dai soldi stanziati proprio per il pagamento dell’assegno unico.

Sembra che complessivamente siano disponibili 3 miliardi di euro, di cui uno derivante dai soldi stanziati proprio per assicurare alle famiglie il pagamento dell’assegno unico e a cui aggiungere ulteriori 2 miliardi.

L’aumento generale dell’assegno unico per figli nel 2024 si deve aggiungere alla rivalutazione dell’importo dovuto per legge. Anche l’assegno unico per figli, come le pensioni e altre prestazioni assistenziali, è infatti soggetto a rivalutazione annua, che implica un ulteriore aumento annuale della misura. E si attendono notizie sulle nuove misure per le famiglie con figli che dovrebbero aggiungersi all’assegno unico per i figli.

Si tratta di due nuovi aiuti che sono reddito di infanzia e assegno di gioventù. Il reddito di infanzia è una nuova misura di sostegno al reddito che spetterebbe alle famiglie con figli fino a 6 anni di età e che dovrebbe essere di importo di 400 euro al mese per ogni figlio di età inferiore ai sei anni e che servirebbe per coprire le spese per le necessità dei primi anni di vita del figlio.

L’Assegno di Gioventù spetterebbe, invece, a famiglie con figli dai 7 fino a 25 anni di età e dovrebbe avere un importo mensile di 250 euro al mese per le spese per l’istruzione scolastica e la formazione dei figli a carico delle famiglie.

Stando a quanto riportano poi le ultime notizie, accanto ad aumento dell’assegno unico per figli per tutti, eventuali due nuovi aiuti da aggiungere, potrebbe arrivare anche (nella nuova Manovra) una nuova detassazione pensata per aumentare i redditi ma solo di lavoratori dipendenti con almeno 3 figli, forse la misura varrebbe in misura inferiore anche per lavoratori con due figli, o che hanno all’interno del proprio nucleo familiare invalidi e disabili.

Secondo le anticipazioni, il nuovo taglio delle tasse per le famiglie numerose o con disabili e invalidi potrebbe essere forte, anche al 60%, ma si attendono ulteriori dettagli in merito in vista della definizione della nuova Manovra.





