Bonus 200 euro esteso a Settembre-Ottobre affiancato da nuovi bonus per figli

Il bonus 200 euro, dopo essere stato pagato a Luglio, è stato esteso a numerosi italiani che prima erano in forse, o addirittura totalmente esclusi, e sarà pagato tra Settembre e Ottobre. Tra l'altro in questo ambito, si sta cercando anche di estendere le risorse finanziarie per pagare più patite iva e professionisti possibili (orale risorse non ci sarebbero per tutti)

Nello stesso tempo sono stati introdotti, estesi o rinnovati numerosi altri bonus per single e famiglie italiane sia a livello nazionale che regionale, come ad esempio quello per i figli, che si affianca anche alle modifiche all'assegno unico per i figli che entreranno in vigoe nel 2023

Ma cosa prevede a chi spetta il bonus tra i 200-500 euro per i figli dato da Regioni e Comuni che si aggiunge,appunto, all' assegno unico 2022? Il debutto dell’assegno unico per i figli come misura di sostegno per tutte le famiglie con figli ha sostituito tutte le misure prima in vigore per i figli, comprese detrazioni in busta paga e assegno familiari Anf, ad eccezione del bonus asilo nido che è l’unica misura ancora in vigore.

L’assegno unico per i figli in diverse regioni italiane è stato affiancato da un ulteriore bonus per figli che cambia, però, a livello locale contribuendo in ogni caso ad aumentare le risorse in favore di famiglie con figli, Vediamo allora in quali regioni è disponibile e per chi.

Bonus figli 500 in Friuli Venezia Giulia a chi spetta

Bonus figli locale in Umbria come funziona e requisiti

Bonus figli regionale in Puglia cosa prevede

Bonus figli 500 in Friuli Venezia Giulia a chi spetta

In Friuli Venezia Giulia, è stato istituito un bonus figli dell’importo di 500 euro per ogni figlio, a cui si aggiungono ulteriori 100 euro se nel nucleo famigliare è presente una persona con disabilità, per un totale di 600 euro.

Inoltre, è anche previsto per le famiglie con figli un rimborso per le spese già sostenute per il figlio o i figli a partire dal primo gennaio 2022.

Possono presentare domanda per avere il contributo le famiglie con minori a carico che siano:

titolari di Carta famiglia;

titolari un Isee entro 30mila euro;

residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi.

Le spese che possono essere finanziate riguardano:

attività sportive dei figli;

servizi educativi e di sostegno alla genitorialità organizzati in periodi extra scolastici (centri estivi, doposcuola, baby sitting);

percorsi di sostegno scolastico;

corsi di lingua straniera;

percorsi didattici, laboratori artistici e musicale;

servizi culturali (accesso a musei, concerti, teatro con biglietto o con abbonamento intestato al minore);

gite scolastiche, viaggi di istruzione e visite didattiche.

Per usufruire del contributo, al momento della richiesta, al modulo della domanda devono essere allegati tutti i documenti che attestano la spesa sostenuta e per cui si richiede il beneficio.

Bonus figli locale in Umbria come funziona e requisiti

Anche in Umbria, è prevista l'erogazione di un bonus di 500 euro a favore di famiglie con figli. Sono, in particolare, destinatarie della misura le famiglie con nuovi nati a partire dal mese di ottobre 2020 e fino a settembre 2022.

Per avere il bonus figli della Regione Umbria bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

essere residenti in uno dei Comuni dell’Umbria da almeno 5 anni;

avere la cittadinanza italiana o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

avere un reddito complessivo entro i 40mila euro.

Bonus figli regionale in Puglia cosa prevede

La regione Puglia ha affiancato al nuovo assegno unico per figli il bonus Famiglie numerose dell’importo di 500 euro e destinato a famiglie con almeno 4 figli e un Isee entro gli 8.500 euro annui.

Il Bonus Famiglie Numerose di 500 euro permette di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, al riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi e per ottenerlo non è necessario presentare alcuna domanda rispetto a quella già presentata per avere l'assegno per i tre figli minori.

Il bonus viene riconosciuto direttamente dall'Inps al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori.