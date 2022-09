Bonus 200 euro esteso a Settembre-Ottobre e altri importanti bonus regionali al via ora

Non solo bonus 200 euro esteso a Settembre-Ottobre per lavoratori e altre categorie di persone che ancora ne attendono il pagamento: diverse regioni si sono mosse, singolarmente, per mettere a punto nuovi aiuti e bonus ai residenti. Vediamo quali sono alcuni dei bonus regionali al via oltre il bonus di 200 euro esteso a settembre-ottobre.

Bonus bebè Sardegna come funziona e a chi spetta

Bonus Internet in Campania per garantire connessione a tutti

Bonus Sostegno per l'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale Lombardia

E c’è chi ancora aspetta bonus 200 euro esteso a settembre-ottobre



Bonus bebè Sardegna come funziona e a chi spetta

Per contrastare il fenomeno dello spopolamento, la Regione Sardegna ha definito un bonus bebè regionale, riconosciuto sotto forma di assegno mensile a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con meno di 3.000 abitanti per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

La misura prevede un assegno mensile fino a 600 euro per le persone che risiedono o trasferiscono la loro residenza nei comuni sotto i 3000 abitanti e il contributo spetta per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo, nel 2022 fino al compimento del quinto anno di età a prescindere dal valore Isee del nucleo familiare, mentre per ogni figlio successivo al primo l’importo del bonus bebè Sardegna è di 400 euro.



La domanda per avere il bonus regionale bebè Sardegna deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza.

Bonus Internet in Campania per garantire connessione a tutti

La Regione Campania ha, invece, ad un bonus per assicurare la connessione Internet in banda ultralarga da rete fissa eper l’acquisto di un pc o tablet. Il bonus Internet in Campania viene riconosciuto sotto forma di voucher dal valore di 500 euro a famiglie con reddito Isee fino a 20mila euro e consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività internet a banda ultralarga, in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa, e sull’acquisto di un personal computer o tablet.

Per usufruire del bonus, i cittadini interessati possono rivolgersi direttamente ad uno degli operatori accreditati presso qualsiasi canale di vendita disponibile tra gli operatori registrati nell’elenco di Infratel Italia S.p.a. che gestiscono i voucher.

Bonus Sostegno per l'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale Lombardia

La Regione Lombardia ha attivato un bonus per l'accesso al servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 2022-2023.

Si tratta di una misura rivolta alle famiglie di studenti che:

siano residenti in Regione Lombardia o residenti fuori Regione ma con specifiche situazioni familiari, per esempio se in affido presso famiglie residenti in Regione Lombardia, o collocamento presso famiglie o comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente;

frequentino percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell’infanzia o relativi all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo;

siano in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, nonché di diagnosi funzionale.

Il bonus vale per la realizzazione di interventi per l’inclusione scolastica sulla base dei progetti individuali che mirano a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli studenti possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di limitazioni visive e uditive.

La domanda per accedere all'agevolazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo Bandi On Line e per accedere occorre inserire le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Possono presentare una nuova domanda:

gli studenti con disabilità sensoriale maggiorenni;

genitore dello studente con disabilità sensoriale;

tutore o amministratore di sostegno dell’avente diritto.

Possono invece presentare un rinnovo della domanda:

gli studenti con disabilità sensoriale maggiorenni;

genitore dello studente con disabilità sensoriale;

tutore o amministratore di sostegno dell’avente diritto che hanno già presentato domanda per l’anno scolastico 2021-2022.



E c’è chi ancora aspetta bonus 200 euro esteso a settembre-ottobre

I nuovi bonus regionali messi a disposizione di cittadini e famiglie si sommano al bonus 200 euro una tantum di luglio che da molti è già stato ricevuto ma che molti attendono invece ancora di ricevere. Devono, infatti, ricevere il pagamento del bonus di 200 euro ancora:

collaboratori sportivi;

precari della scuola inizialmente esclusi dalla misura;

lavoratori che non hanno usufruito dello sgravio contributivo entro i primi sei mesi dell’anno perché coperti da contribuzione figurativa;

dottorandi e assegnisti.

Queste categorie di persone avranno i 200 euro di bonus direttamente in busta paga ad ottobre senza dover presentare alcuna domanda.

Entro il 31 ottobre scade, invece, il termine di presentazione della domanda per avere il bonus di 200 euro per:

lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps;

lavoratori stagionali e del turismo;

collaboratori co.co.co.;

lavoratori dello Spettacolo;

lavoratori autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

incaricati alle vendite a domicilio con Partita Iva;

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Devono ancora avere il bonus di 200 euro lavoratori autonomi e professionisti titolari di Partita Iva che, stando a quanto riportano le ultime notizie, possono presentare un’unica istanza a Inps o Cassa privata professionale di appartenenza contestuale sia per avere il bonus di 200 euro di luglio e sia per avere il bonus di 150 euro di novembre, previa, ovviamente, soddisfazione dei requisiti reddituali richiesti che sono differenti tra i due però.

Per avere il bonus di 200 euro bisogna avere un reddito annuo riferito al 2021 entro i 35mila euro, mentre per avere il bonus di 150 euro bisogna avere un reddito annuo riferito al 2021 entro i 20mila euro.