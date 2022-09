Bonus Condizionatori 2022 senza ristrutturazione. Come funziona e come richiederlo Agenzia Entrate

Il bonus condizionatori 2022 permette di detrarre la spesa di acquisto di un nuovo condizionatore d’aria sia con ristrutturazione che senza ristruttorazione. Il bonus dondizionatori, rientra tra le agevolazioni fiscali 2022 che i contribuenti possono richiedere per la casa

Anche nel caso del bonus condizionatori, per ottenere la detrazione è necessario documentare la spesa sostenuta. Il bonus condizionatori si calcola seguendo specifici criteri come: tipologia di climatizzatore, se è a risparmio energetico o meno, se rientra tra gli acquisti di una casa in ristrutturazione o meno, e considerando anche la modalità di pagamento. Vediamo come funziona nel dettaglio il bonus condizionatori e come richiederlo all’Agenzia delle Entrate.

Bonus condizionatori 2020 senza ristrutturazione come funziona

Il bonus condizionatori 2020 bonus prevede detrazioni del 65% e del 50% ed è valido solo se il nuovo impianto è a pompa di calore e ad alta efficienza energetica. Il bonus condizionatori, come sopra accennato, vale sia nel caso sia in corso una ristrutturazione edilizia sia nel caso in cui non ci sia alcuna ristrutturazione ma si voglia semplicemente sostituire il vecchio climatizzatore con uno nuovo.

In particolare, le detrazioni previste per l'acquisto di un nuovo condizionatore sono:

del 50% nel caso in cui l'acquisto del condizionatore rientri in una ristrutturazione edilizia e se il nuovo impianto è a pompa di calore e mira al risparmio energetico anche se non è ad alta efficienza e in tal caso la spesa massima è di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2022; del 65% nel caso in cui il condizionatore con pompa di calore è ad alta efficienza; del 65% e su una spesa massima di 46.154 euro se l'acquisto del condizionatore non rientra in lavori di ristrutturazione

Per ottenere il bonus condizionatori 2022 e detrarne la spesa in dichiarazione dei redditi, il pagamento deve essere documentato ed effettuato tramite bonifico postale o bancario ordinario; tramite pagamento con carte di credito o carte di debito; o tramite bonifico bancario parlante indicando come causale quella usata da banche e Posta per bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva, o codice fiscale del negozio o rivenditore presso cui è stato effettuata la spesa.

Le ricevute dei pagamenti e le fatture di acquisto del condizionatore devono essere obbligatoriamente conservate ai fini della detrazione fiscale da ottenere. E’ bene sapere, inoltre, che essendo considerato il condizionatore un bene significativo prevede l’Iva agevolata al 10% e non al 22.

Regole bonus condizionatori 2022, come richiederlo

Come per bonus ristrutturazioni e bonus mobili, il bonus condizionatori 2022 si può richiedere entro il 31 dicembre 2022 con la compilazione della dichiarazione dei redditi con Modello 730 o Unico e sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti pe poter usufruire delle detrazioni fiscali 2022 per l’acquisto di condizionatori.