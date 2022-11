Di quanto aumenta la tredicesima se ho uno stipendio di 900-3000 euro a Dicembre? Sta per concludersi un anno che è stato particolarmente turbolento ma anche importante per l’economia del nostro Paese (e non solo) e che visto l’introduzione di misure eccezionali, tra rivalutazione anticipata al 2% delle pensioni e decontribuzione al 2% degli stipendi, per fare fronte all’improvviso rialzo dell’inflazione a partire dalla metà dell’anno a causa dello scoppio del conflitto ucraino. Si tratta di misure eccezionali in vigore ancora fino alla fine dell’anno. Vediamo come incidono anche sulle tredicesime degli stipendi.

Aumento tredicesima stipendi a dicembre motivi e per chi

Quanto aumenta tredicesima per stipendi di 900-3000 euro a dicembre

Aumenta la tredicesima dei lavoratori dipendenti quest’anno a dicembre per effetto del calcolo della decontribuzione al 2% applicato anche sul rateo di tredicesima e ciò significa che quest’anno le tredicesime saranno per tutti di importo più alto e variabile in base allo stesso singolo reddito percepito.

Precisiamo che anche per il rateo della tredicesima, esattamente come accaduto per gli aumenti degli stipendi, il ricalcolo con decontribuzione al 2% vale solo per chi ha stipendi annui riferiti al 2021 entro i 35mila euro, mentre per redditi più alti non cambierà l’importo della tredicesima di quest’anno rispetto agli altri anni e le regole di calcolo saranno le stesse di sempre.

La tredicesima per i lavoratori dipendenti quest’anno a dicembre sarà ancor più alta grazie anche alla detassazione welfare, vale a dire grazie ai fringe benefit concessi da imprese e aziende ai propri lavoratori ed esentasse per loro e che non concorrono alla formazione di reddito imponibile Irpef per i lavoratori, la cui soglia di detassazione è stata aumentata a ben 3mila euro.

In realtà, la detassazione welfare non porta aumenti diretti sul calcolo dell’ulteriore mensilità di dicembre ma aumenta la tredicesima nel senso che i lavoratori, avendo a disposizione maggiori bonus dall’azienda, per diversi beni o servizi, non dovranno toccare la tredicesima, avendo più soldi da parte.

Considerando il calcolo della decontribuzione al 2% anche sul rateo di tredicesima, per fare un esempio di quanto aumenta la tredicesima per stipendi di 900-3000 euro a dicembre, prendendo il caso di lavoratore con uno stipendio di 900 euro al mese e che ha lavorato per l’intero anno, avrà a dicembre una mensilità aggiuntiva di 918 euro.

Per chi ha generalmente una tredicesima di mille euro, quest’anno avrà un aumento di 20 euro, per chi, invece, prende una tredicesima di solito di 1.300 euro, l’aumento di quest’anno sarà di 26 euro.

Sale l’aumento per chi prende una tredicesima di 1.500 euro e che avrà 30 in più euro, mentre per chi prende una tredicesima di 2.200 euro l’aumento di quest’anno sarà di 44 euro, fino all’aumento massimo di circa 54 euro sulla tredicesima di chi percepisce stipendi da 2.692 euro. Nessun aumento di tredicesima previsto per effetto della decontribuzione al 2% per stipendi superiori ai 2.700 euro e fino a 3mila euro e oltre.