I 4 importanti nuovi bonus richiedibili ad Ottobre (tra cui finanziamenti a fondo perduto casa già oggi lunedì)

Quali sono i bonus importanti richiedibili ad Ottobre, istruzioni e indicazioni INPS e Agenzia delle Entrate? Nonostante il governo abbia annunciato un piano di revisione e riordino di agevolazioni fiscali e bonus, sono ancora diversi i bonus che si possono ancora richiedere ad ottobre, ma anche fino a fine anno. Vediamo quali sono e cosa prevedono secondo le recenti istruzioni da parte di Inps e Agenzia delle Entrate.

Disponibile ancora ad ottobre il bonus libri regionale

Nuovo click day ad ottobre per richiedere ancora il bonus trasporti 2023

Bonus psicologo 2023 ancora richiedibile ad ottobre e fino a dicembre

Nuovo ecobonus sociale al 90% cosa prevede e da quando si può richiedere

, contributi erogati sotto forma di contributo economico, voucher o agevolazione per le famiglie che devono sostenere i costi per l’acquisto dei testi scolastici,. Il contributo ha un importo variabile e per capire come funziona bisogna rivolgersi alla propria Regione o al Comune di residenza.

In Veneto il bando per avere il nuovo bonus libri sarà attivo dal 18 settembre al 20 ottobre per l’acquisto di libri e materiale scolastico destinato a studenti delle scuole secondarie (pubbliche e private). La domanda deve essere presentata sul sito della Regione da chi risiede in Veneto e frequenta una scuola del territorio e ha un Isee inferiore a 15.748,78 euro

In Emilia Romagna il nuovo bonus libri regionale vale per gli studenti delle scuole medie superiori, con residenza in Emilia Romagna e un Isee non superiore a 15.748,78 euro e le domande si possono presentare dal 5 settembre al 26 ottobre 2023.

Nel Lazio, il bonus libri regionale può essere richiesto fino al prossimo 15 ottobre da famiglie con figli studenti delle scuole medie o superiori con Isee entro i 15.493,71 euro.

Era in programma alle 8 di domenica primo ottobre il nuovo click day per richiedere ancora il bonus trasporti 2023 (controllare una possibile proroga per oggi lunedì 2 Ottobre). Nulla cambia per procedure, requisiti e importi del bonus ad ottobre.

Il rinnovato bonus trasporti di ottobre prevede ancora un contributo del valore di 60 euro e spetta a tutti i cittadini con reddito complessivo entro i 20mila euro nel 2022. E’ dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini e permette di acquistare abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Per richiedere il bonus trasporti rinnovato ad ottobre bisogna essere in possesso di credenziali Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) e bisogna accedere al sito bonustrasporti.lavoro.gov.it, il Portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per effettuare la registrazione, il soggetto che richiede il bonus deve indicare dati specifici come:

nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;

nel caso di richiesta del bonus per un minore, il genitore richiedente, insieme al proprio codice fiscale, deve attestare che il beneficiario è fiscalmente a suo carico;

reddito complessivo del beneficiario conseguito nel 2021 che non deve essere superiore ai 35mila euro;

importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista;

indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico.

Se la domanda viene accettata, il buono viene emesso direttamente dal Portale e riporta un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza, individuata in un mese dall’emissione.

Per usare il bonus trasporti rinnovato, il beneficiario deve esibire il buono al gestore del servizio di trasporto pubblico prescelto che, a sua volta, lo incassa come pagamento totale o parziale dell’abbonamento per il beneficiario.

Bonus psicologo 2023 ancora richiedibile ad ottobre e fino a dicembre

Ancora ad ottobre, e fino a dicembre 2023, è possibile usufruire del bonus psicologo 2023, contributo fino a 1.500 euro da riconoscere a privati cittadini per pagare un ciclo di sedute di psicoterapia.

L’Inps ha pubblicato la nuova graduatoria dei beneficiari che possono accedere al contributo indicando le modalità per visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato e procedere alla richiesta del bonus psicologo.

I nuovi beneficiari ammessi al contributo possono visualizzare le informazioni previste direttamente online accedendo al sito Inps, seguendo il percorso ‘Sostegni, Sussidi e Indennità’- ‘Per malattia’- ‘Bonus psicologo’- ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’- Utilizza il servizio’- ‘‘Contributo sessioni psicoterapia’. Il beneficio concesso essere utilizzato entro 180 giorni.

I rimborsi delle fatture possono essere effettuati solo ai professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) che hanno inviato conferma di iscrizione all’albo.

Nuovo ecobonus sociale al 90% cosa prevede e da quando si può richiedere

Da lunedì 2 ottobre 2023 è possibile richiedere il contributo a fondo perduto connesso al superbonus e ai bonus edilizi. Si tratta del nuovo ecbonus casa 90% destinato a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, bonus sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici da assegnare con contributi a fondo perduto a condizione di avere entro i 15mila euro.

I beneficiari devono essere titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare che sarà oggetto dell'intervento. Nel caso di interventi effettuati dai condomini, questi diritti devono essere riferiti all'unità immobiliare che fa parte del condominio. L'unità immobiliare deve essere utilizzata come residenza principale dal richiedente.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi, ma in ogni caso, è limitato al 90% del loro importo totale e il calcolo dell’importo del contributo dipende dalle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente. Nel caso di interventi condominiali, il contributo vale per un massimo di spesa di 96mila euro.

L’importo del contributo richiesto può essere pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. I requisiti per accedere al nuovo bonus sono nel dettaglio i seguenti:

avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 entro i 15mila euro;

aver sostenuto tra il primo gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 le spese relative agli interventi edilizi previsti detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%.

interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica (Ecobonus);

misure antisismiche;

lavori collegati al bonus facciate;

impianti fotovoltaici;

colonnine di ricarica;

interventi per cui valgono già bonus ristrutturazione 2023, bonus condizionatori, bonus tende da sole e Bonus zanzariere.

Il nuovo bonus è richiedibile, oltre che per i lavori collegati al superbonus, anche per ulteriori interventi come: