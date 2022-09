Libretti postali 2022 nuovi controlli da Agenzia Entrate quando scattano

Il punto di partenza quando ci sono di mezzo i controlli dell'Agenzia delle entrate è che nulla sfugge. L'occhio del fisco è attentamente puntato su tutti i movimenti del contribuente, compresi i libretti postali 2022.

O meglio, su tutti i movimenti tracciabili con l'obiettivo di scoprire anomalie nel comportamento del contribuente ovvero forme di evasione fiscale. Rispetto al recente passato c'è una novità di cui tenere conto quando si tratta dei controlli dell'Agenzia delle entrate sui libretti postali 2022 ed è l'implementazione di un nuovo algoritmo che cambia la prospettiva dell'azione del fisco.

Se fino a questo momento l'attenzione è stata puntata sulla spesa, dal 2022 (ma in realtà già in queste ultime settimane dell'anno), l'occhio dell'Agenzia delle entrate osserva anche le "non spese" ovvero i risparmi e dunque i libretti postali. Analizziamo quindi

Controlli Agenzia entrate su libretti postali 2022

Quando scattano i nuovi controlli

I nuovi controlli dell'Agenzia delle entrate sui libretti postali girano attorno al cosiddetto Risparmiometro. L'approccio tradizionale viene capovolto perché rispetto alle verifiche classiche, l'attenzione del fisco non si focalizza sulle spese effettuato mai sui risparmi.

Di conseguenza i classici e tradizionali libretti postali, ancora molto utilizzati dagli italiani, finiscono per entrare a pieno titolo in questo quadro. L'impatto sui contribuente è quasi rivoluzionario perché i timori non devono essere concentrati sulle spese eccessive rispetto ai guadagni bensì sul risparmio rispetto ai ricavi.

L'idea covava da tempo nei pensieri dei piani alti dell'Agenzia delle entrate, ma solo adesso prende quota perché è stata in grado di superare le perplessità formali e sostanziali sul rispetto della privacy dei contribuenti ovvero dei detentori di un libretto postale.

Dopo aver inquadrato la macchina dei controlli dell'Agenzia delle entrate, cerchiamo adesso di capire quando scattano le nuove verifiche.

Innanzitutto c'è una data da tenere ricordare: a novembre 2022 è stato acceso il semaforo verde da parte del Ministero dell'Economia agli accordi con Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e monopoli.

Quelli che possono sembrare meri passaggi burocratici hanno invece un grande valore perché si tratta del suggello finale all'avvio della nuova modalità dei controlli, che riguarda anche i libretti postali, relativi al periodo che va dal 2022 al 2022.

A questo punto resta da capire quando suona il campanello d'allarme per il comportamento fiscale del contribuente. Secondo l'Agenzia delle entrate, il sospetto di evasione ovvero di disponibilità di somme non dichiarate al fisco si verifica quando tra ricavi e spese ci sia una differenza di almeno il 20%.

Per capire meglio l'azione dell'Agenzia delle entrate, basti pensare che il libretto postale è oggetto dello stesso trattamento di buoni fruttiferi, certificati di deposito, conto corrente, conto deposito a risparmio libero vincolato, conto deposito titoli, conto terzi individuale e globale, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, obbligazioni, rapporto fiduciario.