Multe su ticket sanitari e lettere per togliere esenzioni in arrivo a migliaia di italiani

Mentre sono in tanti coloro che hanno ricevuto verbali di accertamento 2022 per ticket sanitari non pagati, altri cittadini di specifiche regioni stanno ricevendo lettere per la cancellazione delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario. Vediamo allora chi e perchè sta ricevendo in diverse regioni multe per ticket sanitari e lettere per togliere le esenzioni 2022.

Caos ticket sanitari in Lombardia e multe per migliaia di persone

Esenzioni ticket sanitari da togliere in Veneto cosa sta succedendo

Sono più di 15mila le multe per ticket sanitari per prestazioni specialistiche e farmaceutiche indebitamente percepite arrivate che stanno ricevendo i cittadini lombardi.

Le multe riguardano le esenzioni per prestazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 quando migliaia di persone si sono serviti in maniera errata dei codici di esenzione E01, E04, E02 ed E12, non avendo, però, più diritto alle esenzioni perché la loro condizione era cambiata.

Considerando l’errore, la Regione Lombardia, nel 2020, aveva esonerato i cittadini destinatari delle multe dal pagamento della sanzione, spiegando che sarebbe stata cancellata anche per i due anni successivi, ma ciò non è avvenuto e ora migliaia di cittadini lombardi sono costretti a pagare il doppio di quanto inizialmente previsto per il pagamento del ticket.

I problemi relativi a pagamenti di ticket sanitari non riguardano solo i cittadini lombardi: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale Sistema Tessera Sanitaria e incrociando i dati con quelli del Ministero del Lavoro, ha, infatti, verifica i requisiti di chi ha autocertificato il diritto all’esenzione presso gli sportelli Scelta/Revoca e dai controlli sono emerse posizioni non corrispondenti.

A tali cittadini sono stati inviati verbali di accertamento per recuperare gli importi dovuti. La somma da pagare viene riportata sul verbale dopo la dicitura ‘per un totale pari a…’ ed è il risultato della somma di ticket non pagato più interessi legali e sanzione in misura ridotta, a ci aggiungere le spese di notifica.

I cittadini che ricevono il verbale di accertamento per recuperare il pagamento del ticket sanitario devono effettuare il dovuto pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso verbale.

Se tantissimi cittadini in Lombardia ma in tutta Italia stanno ricevendo multe per mancato o errato pagamento del ticket sanitario, diversi cittadini veneti sono, invece, destinatari di provvedimenti di cancellazione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Secondo quanto riportano le ultime notizie, circa 9mila padovani stanno ricevendo lettere di revoca dell’esenzione dei ticket sanitari per reddito, a causa del superamento della soglia di reddito stabilita dalla legge entro la quale si può beneficiare dell’esenzione. E la maggior parte dei destinatari di tali comunicazioni sono pensionati.

In alcuni casi, però, come sottolineato, si tratta di revoche dalle esenzioni che non dovrebbero avvenire perché gli interessati non hanno superato la soglia di reddito prevista per avere l’esenzione ed è gran caos.

Per continuare ad avere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito, chi ha ricevuto la lettera di revoca dell’esenzione ma ne ha ancora diritto può o mandare una mail, allegando apposita autocertificazione, o recarsi di persona agli uffici amministrativi della Asl di appartenenza per dimostrare di avere ancora diritto ad usufruire dell’esenzione.