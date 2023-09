Nuovi aiuti e agevolazioni per famiglie con o senza figli subito a settembre e in manovra Finanziaria

Quali sono i nuovi aiuti e agevolazioni per le famiglie con o senza figli subito a settembre e più probabili in manovra Finanziaria? Il governo è sempre più impegnato nella definizione delle misure da inserire nella prossima Manovra Finanziaria ma, come confermano le ultime notizie, le risorse economiche disponibili non sarebbero poi così eccessive da permettere di fare tutto ciò che si vorrebbe ma il governo assicura che si tratterà di una Manovra con particolare interesse per famiglie e natalità.

Quali sono i nuovi aiuti e agevolazioni per le famiglie con o senza figli probabili in manovra Finanziaria

, a partire dal, in scadenza il prossimo 30 settembre 2023, ma in via di conferma.

Dal primo ottobre non saranno, infatti, più in vigore né lo sconto sull’Iva e sugli oneri di sistema (per il gas), né il bonus sociale luce e gas valido per famiglie con Isee entro i 15mila euro e riconosciuto direttamente in bolletta. Ma, per evitare di creare maggiori difficoltà a chi già vive in condizioni economiche difficili, probabilmente già durante questo mese di settembre il governo deciderà di prorogare le attuali misure contro il caro bollette.

A settembre è disponibile anche il nuovo bonus carburante del valore di 200 euro, per i lavoratori dipendenti privati, voucher per il pagamento del carburante che i datori di lavoro possono decidere di accreditare, ma non ne sono obbligati, sulla retribuzione dei propri lavoratori, del valore di 200 euro per ogni lavoratore, esentasse, integralmente deducibile dal reddito d’impresa.

Sono disponibili da settembre anche i nuovi bonus libri regionali, contributi erogati sotto forma di contributo economico, voucher o agevolazione per le famiglie che devono acquistare testi scolastici. Il contributo ha un importo variabile e per capire come funziona bisogna rivolgersi alla propria Regione o al Comune di residenza.

Per esempio, In Toscana, si può accedere al bonus libri regionale presentando apposita domanda entro il prossimo 22 settembre, il bonus ha un valore che va da 130 a 300 euro e spetta a coloro che hanno un Isee entro i 15.748,78 euro, cifra che sale a 36mila euro per i residenti di Capraia e Isola del Giglio.

In Emilia Romagna, invece, il nuovo bonus libri vale per gli studenti delle scuole medie superiori, che hanno la residenza nella regione e un Isee non superiore a 15.748,78 euro e le domande si possono presentare dal 5 settembre al 26 ottobre 2023.

In Veneto il bando sarà, invece, attivato dal 18 settembre al 20 ottobre per l’acquisto di libri e materiale scolastico destinato a studenti delle scuole secondarie (pubbliche e private). La domanda deve essere presentata sul sito della Regione da chi risiede in Veneto e frequenta una scuola del territorio e ha un Isee inferiore a 15.748,78 euro

A settembre è sempre disponibile per famiglie con figli il bonus asilo nido, contributo economico per contribuire al pagamento della retta, o per l’assistenza domiciliare nel caso in cui si tratti di bambini che non possono frequentare l’asilo nido, che viene riconosciuto fino al massimo di 3mila euro in base al reddito Isee. In particolare, l’importo del bonus asilo nido in base al valore Isee è di:

3.000 euro l’anno per famiglie che hanno un Isee fino a 25 mila euro;

2.500 euro l’anno per famiglie che hanno un Isee compreso tra 25 mila e 40 mila euro;

1.500 euro l’anno per famiglie che hanno un Isee superiore a 40 mila euro e per famiglie che non presentano un Isee minorenni valido.

residenti in Italia;

conviventi con il bambino;

cittadini italiani o comunitari o, in caso di cittadini di Stato extracomunitario, che abbiano regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Possono chiedere il bonus asilo nido tutti i genitori, naturali, adottivi e affidatari, con figli iscritti gli asili nido e tutti i genitori di figli che soffrono di particolari patologie e non possono frequentare gli asili nido e per cui il bonus può essere usato per il pagamento di supporti che siano:Per aiuti e agevolazioni probabili in Manovra Finanziaria, relativamente a quelle destinate a famiglie con figli riguarderanno innanzitutto un possibile, considerando che dalle risorse già stanziate per il beneficio, stando a recenti dati Inps, è avanzato un miliardo di euro.

I soldi avanzati potranno essere usati per aumentare ancora gli importi per tutti dell’assegno unico per figli, ma probabilmente nulla si farà per gli altri due aiuti per famiglie con figli, reddito di infanzia e assegno di gioventù, che si era ipotizzato potessero affiancare l’assegno unico per figli.

La stessa premier Meloni ha annunciato, comunque, in generale, misure a sostegno della natalità, con maggiore attenzione puntata alle famiglie numerose, ai nuclei con 3 figli. Per le famiglie con figli, in vista della prossima Manovra Finanziaria, si pensa anche ad un nuovo bonus secondo figlio, proprio per sostenere la natalità.



Infine, per quanto riguarda i bonus, si va verso un riordino di bonus e agevolazioni da cui il governo conta di ricavare almeno 4-5 miliardi di euro da investire in ulteriori misure considerate più importanti per la prossima Manovra Finanziaria.







