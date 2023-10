Nuovi sconti importanti al via con addebiti su conto corrente diretto o bonifici per tasse, bollo auto e altro

Quali sono gli interessanti sconti immediati con addebiti su conto corrente diretto o bonifici per diverse scadenze fiscali? Tra detrazioni e deduzioni fiscali ma anche sconti applicati direttamente ai pagamenti che si effettuano con addebiti diretti su conti correnti, i cittadini italiani hanno la possibilità di effettuare alcuni pagamenti fiscali in maniera ridotta.

Non solo deduzioni, dunque, per ottenere sconti e risparmi sul pagamento delle tasse: le deduzioni permettono, infatti, di avere una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo e pagare dunque meno tasse Irpef e si tratta, per esempio, di deduzioni di spese mediche, o per trasporto, o dei contributi versati per colf, badanti, babysitter, o, ancora, dell’intero importo dell’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge.

La Regione Lombardia ha, infatti, stabilito che scegliendo la domiciliazione bancaria si può(prima era il 10%) per la tassa automobilistica.

Se si opta per la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, lo sconto viene automaticamente riconosciuto anche per gli anni successivi, a meno che non ne venga disposta revoca e la commissione per l'addebito è ridotta ad 1 euro.

Secondo diverse indiscrezioni, alla Regione Lombardia ne seguiranno diverse altre come Lazio, Veneto e Toscana in primis.

Tra gli sconti immediati se si sceglie di pagare con addebito diretto su conto corrente anche quello per il versamento dell’Imu (misura che si potrebbe estendere anche al pagamento dell’imposta sui rifiuti Tari). E’, infatti, prevista una riduzione delle imposte per chi sceglie l'addebito sul conto corrente.

La misura prevederebbe, in particolare, un nuovo sconto del 5% fino a un massimo di 1.000 euro per i contribuenti che accettano di pagare l’Imu con addebito diretto dei tributi locali sul conto corrente.

Chi sceglie, dunque, di pagare con addebito diretto, e quindi tempestivamente, semplificando le procedure, potrà beneficiare di una riduzione del 5% sull'imposta fino a un massimo di mille euro e si tratta di una possibilità non valida per i pagamenti con modello F24.

Alcuni fornitori energetici prevedono sconti diretti in bollette di luce, e anche gas, per chi sceglie di pagare con addebito diretto su conto corrente. Alcuni possono ottenere sconti fino a 48 euro all’anno, per altri sono, invece, previsti sconti fino a 6 euro al mese per chi sceglie di pagare le proprie bollette di luce e gas con addebito su conto corrente.

Novità potrebbero ancora essere in arrivo relativamente agli interessanti sconti immediati che si possono ottenere con addebiti su conto corrente. E’ stata, infatti, avanzata la proposta di un nuovo sconto immediato del 30% sull’importo dovuto se si presta il consenso all’addebito diretto sul proprio conto corrente per il pagamento di alcune imposte.

Secondo quanto proposto, chi dà il proprio consenso ad un addebito diretto sul proprio conto corrente per il pagamento di debiti per multe, cartelle, imposte come Tari, o Imu, ecc, da parte di Enti locali, come Comuni e regioni, ma anche di Agenzia delle Entrate, Inps e altri entri, avrà uno sconto immediato fino al 30% sull'importo iniziale calcolato da pagare.

Si tratterebbe di un nuovo sistema di riscossione che avrebbe il duplice vantaggio di permettere allo Stato di avere maggiori e ai contribuenti in debito di pagare meno le somme dovute.

