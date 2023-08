Riforma fiscale, le novità confermate su tasse, detrazioni, bonus, controlli e condoni fiscali in delega

Quali sono le novità attese ad Agosto per la riforma fiscale su tasse, detrazioni, bonus, controlli e condoni fiscali in delega? Continua l’iter della riforma fiscale in Parlamento. La delega arriva in Senato per poi tornare alla Camera, avviandosi all’approvazione definitiva in una versione rinnovata.

Il Senato è, infatti, intervenuto sulla seconda parte del testo della legge delega per la riforma fiscale in cui rientrano anche tutte le previsioni future su procedimenti e sanzioni, tra graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e revisione degli stessi ad ampliamento delle forme di pagamento, con possibilità, per i contribuenti, di usare Rid o altri strumenti di pagamento elettronico. Per l’approvazione ufficiale della riforma si attende l’ultimo voto di nuovo alla Camera che, visti i tempi stretti, considerando che i lavoratori parlamentari si chiudono tra una settimana circa e riprendono dopo il 20 agosto, molto probabilmente arriverà a fine mese. Vediamo quali sono le ultime novità.

Riforma fiscale e novità attese per le tasse e detrazioni

del 23% per redditi fino a 15.000 euro;

del 25% per redditi tra 15.000 e 28.000 euro;

del 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

del 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

del 23% per chi ha redditi fino a 15mila euro;

del 27% per chi ha redditi tra 15mila-50mila euro;

del 43% per chi ha redditi superiori ai 50mila euro.

per la tassazione sui redditi. L’obiettivo è ridurle, portandole dalle quattro attuali a tre, e diverse sono ancora le ipotesi di modifica allo studio.Le aliquote Irpef attualmente in vigore sono le seguenti:Le ipotesi di revisione Irpef in base agli scaglioni di reddito prevedono come prima possibilità di schema di modifica le seguenti aliquote:Con queste nuove aliquote Irpef, chi ha redditi annui tra 28mila euro e 50mila euro sarebbe avvantaggiato perché l’aliquota di tassazione scenderebbe dal 35% al 27%, mentre sarebbero penalizzati coloro che hanno redditi annui sui 25mila euro. Non cambierebbe nulla, però, per la prima fascia di redditi fino a 15mila euro.

Altra ipotesi di revisione Irpef possibile prevede le seguenti aliquote:

al 23% per redditi fino a 28.000 euro;

al 33% per redditi tra 28mila e 50mila euro;

al 43% per redditi oltre i 50mila euro.

Con questa modifica Irpef, tutte le fasce di reddito sarebbero avvantaggiate, perchè tutti pagherebbero meno tasse.

Ulteriore ipotesi di revisione Irpef potrebbe prevedere le seguenti nuove aliquote:

aliquota del 23% per i redditi sotto i 15 mila euro;

aliquota del 27% per i redditi tra 15 mila e 75 mila euro;

aliquota del 43% per i redditi oltre i 75 mila euro.

Con questa modifica Irpef per chi ha redditi più bassi tra i 15mila e i 28mila euro ci sarebbe un aumento dell’aliquota di tassazione, mentre chi ha redditi più alti tra 50mila e 75mila euro sarebbe avvantaggiato.

Infine, ultima ipotesi di revisione Irpef prevede le seguenti aliquote:

aliquota del 23% per redditi da 8.500 euro e fino a 28mila euro;

aliquota del 35% per redditi da 28.001 euro a 50mila euro;

aliquota del 43% per redditi oltre i 50mila euro.

In questo caso, aumenterebbero i redditi tra i 15mila e i circa 30mila euro ma ancor di più i redditi più alti. La premier Meloni avrebbe, inoltre, di recente annunciato di voler modificare anche la prima aliquota al 23%, riducendola per sostenere chi ha redditi più bassi.

Insieme alla revisione delle aliquote Irpef, con la riforma fiscale si preparano a cambiare anche detrazioni. Per il riordino delle detrazioni si pensa ad uno schema di diverse percentuali di detrazioni in base ai redditi conseguiti e che potrebbero essere le seguenti:

detrazioni del 4% del reddito per lo scaglione fino a 15mila euro;

detrazioni del 3% del reddito per lo scaglione tra 15mila e 50mila euro;

detrazioni del 2% del reddito per lo scaglione tra 50mila e 100mila euro;

nessuna detrazione per redditi oltre i 100mila euro.

detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi;

possibilità di rateizzare l’acconto delle tasse di novembre;

riduzione della ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi;

superamento dell’Irap;

modifiche per i premi di produttività, per cui è prevista una riduzione dell’Ires per le imprese dove risulta la partecipazione agli utili dei dipendenti;

cancellazione del superbollo auto;

concordato preventivo biennale, che prevede la definizione per due anni della base imponibile su cui pagare le tasse, per cui ogni soggetto sarà in grado di sapere quante tasse dovrà versare nei prossimi due anni anche se avrà guadagni superiori al previsto.

Novità in riforma fiscale attese per bonus

anche per:Inoltre, con l’approvazione della nuova delega fiscale dovrebberoagevolando chi decide di correre maggiori rischi. I conti correnti non sarebbero, però, gravati, ancora da alcuna tassa. Le tasse sugli investimenti si pagano in dichiarazione dei redditi e in modalità diverse.

Diverse novità sono previste nella nuova riforma fiscale per vari bonus in vigore: si parla, infatti, di nuovi incentivi per le imprese sotto forma di superammortamento per le nuove assunzioni ma anche della conferma delle agevolazioni disponibili per i giovani under 30 per sostenerne l’ingresso nel mondo del lavoro.

E’ possibile che proprio nella nuova riforma fiscale si proceda alla revisione dei bonus edilizi: l’idea è modificarli per puntare non solo al miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla rigenerazione urbana e alla rifunzionalizzazione degli immobili.

Secondo le ultime notizie, il governo potrebbe anche riunire tutti i bonus e le detrazioni per la casa in un’unica misura o con una sola aliquota ridotta per interventi singoli o con poche aliquote crescenti per gli interventi di riqualificazione e variabili in base ai miglioramenti che la casa o l’edificio raggiunge, considerando anche le performance sismiche in zone ad alto rischio.

Le novità per bonus e detrazioni per la casa in delega fiscale dovrebbero prevedere anche nuovi strumenti finanziari per sostenere chi deve ristrutturare casa, come finanziamenti a tasso agevolato anche a copertura totale dei costi e cessione del credito, e tetti ad alcune spese specifiche, sia per i singoli interventi e sia per interventi di riqualificazione energetica profonda, considerando anche il nuovo obbligo di ristrutturazione green delle case più vecchie e inquinanti imposto dall’Ue.

Cosa cambia per i controlli fiscale in nuova riforma

Il governo si prepara ad intervenire con la nuova riforma fiscale sui controlli fiscali da rendere più stringenti e capillari, a partire dai controlli sui conti correnti per cui si pensa di potenziare i controlli per i singoli contribuenti possibili soggetti a pignoramenti per capire se il conto sia effettivamente in positivo per poter avviare eventuali procedimenti di riscossione forzata.

Si tratta di un nuovo sistema di controllo dei conti correnti che, da una parte, agevolerebbe i cittadini nel pagamento di eventuali debiti e , dall’altro, permetterebbe allo Stato di incassare soldi.

Non è, dunque, un prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini ma un approfondimento dei controlli per razionalizzazione e automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari.

Nuovi condoni e sanatorie fiscali possibili in prossima riforma fiscale

Dopo il passaggio della riforma fiscale in Senato, ci sono modifiche per le sanzioni contro l’evasione fiscale, che diventano più mordine per tutti coloro che si mostrano collaborativi con il Fisco ed è previsto anche un sistema di premialità per le sanzioni penali tributarie, a partire da quelle relative al reato di dichiarazione infedele.

Ma non solo: potrebbero rientrare nella nuova riforma fiscale anche nuovi condoni fiscali e sanatorie, da quella di saldo e stralcio proposta dal vicepremier Matteo Salvini per chi ha debiti entro i 30mila euro, allo sconto diretto del 30% sull’importo dovuto se si da il consenso all’addebito diretto sul proprio conto corrente per il saldo di debiti per multe, imposte come Tari, o Imu, ecc, da parte di Enti locali, come Comuni e regioni, ma anche di Agenzia delle Entrate, Inps e altri entri.

