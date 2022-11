Tre nuovi bonus al via ora con altri 6 dei mesi scorsi per chi ha Isee tra 5-35mila euro

Quali sono i tre nuovi bonus al via ora insieme ad altri 6 dei mesi scorsi per chi ha Isee tra i 5-35mila euro? Continua ad essere un momento complesso e difficile da un punto di vista economico per i cittadini italiani e il nuovo governo per sostenere le famiglie in questo particolare momento ha definito nuovi bonus e si appresta ad approvarne altri che si aggiungono a quelli già in vigore dai mesi scorsi. Vediamo quali sono i nuovi al via e quelli già disponibili.

Quali sono i tre nuovi bonus al via ora

Altri bonus già in vigore per Isee tra 5-35mila euro

Stando a quanto previsto dalle ultime novità, chi ha un Isee tra i 5-35mila euro può usufruire di tre nuovi bonus al via. Stiamo parlando di:

bonus libri;

bonus anziani;

bonus bollette.

Partendo dal bonus libri, si tratta di un aiuto per le famiglie a basso reddito pensato per l’acquisto di libri scolastici, le cui modalità di accesso e domanda dipendono dai singoli bandi regionali e comunali di residenza.

Il bonus libri spetta a coloro che hanno un Isee tra 10mia e 30mila euro e se si hanno figli d’età fino ai 16 anni (21 per la Lombardia) iscritti presso:

istituti secondari di primo e secondo grado;

scuole statali e paritarie;

istituti registrati nell’Albo regionale delle scuole non paritaria

scuole formative che comprendono piani di studio triennali o quadriennali di istruzione professionale accreditati presso la Regione.

L’importo del bonus libri è di 150 euro per la scuola secondaria I grado e di 200 euro per la scuola secondaria II grado e per averlo bisogna fornire prova del pagamento, per esempio fattura o scontrino.

Passando al bonus anziani, si tratta di un contributo che viene riconosciuto per pagare badanti e servizi di assistenza a coloro che pagano gli stipendi di badanti per anziani non autosufficienti in famiglia o che pagano altri servizi di assistenza, come colf, e possono presentare richiesta i datori di lavoro che hanno dipendenti con almeno un anno di contribuzione continuativa a CassaColf.

Il nuovo bonus anziani viene, infatti, erogato da CassaColf e permette di avere un rimborso spese pari a 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi. La domanda per avere il bonus anziani 2022-2023 deve essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile sul sito di CassaColf.



Discorso particolare merita il bonus bollette luce e gas per sconti in bolletta per chi ha Isee entro i 12mila, che salgono a 20mila euro nei casi di famiglie numerose, non ancora ufficiale ma che nei prossimi giorni si prepara ad essere ufficialmente prorogato.

I tre nuovi bonus al via ora si affiancano ad altri sei bonus già in vigore da mesi e sempre per chi ha un Isee tra 5-35mila euro, come:

bonus auto;

bonus occhiali da vista da vista;

bonus tv;

bonus psicologo;

bonus abbonamenti a giornali e riviste.

Partendo dal bonus auto, spetta a chi ha un Isee entro i 30mila euro e decide di comprare una nuova auto ibrida o elettrica con aumento del 50% degli importi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.

Gli incentivi attualmente disponibili per le auto elettriche con emissioni di CO2 sono tra 0 e 20 grammi per km e passeranno da 3.000 a 4.500 euro, mentre per le auto ibride plug in, con emissioni di anidride carbonica tra i 21 e i 60 grammi per km, passeranno da 2mila a 3mila euro, e sono previsti incentivi anche sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, il bonus auto ibride ed elettriche per chi ha un Isee entro i 30mila euro prevede i seguenti nuovi importi:

da 3mila a 4.500 per auto con emissioni 0-20 gr per km, con prezzo di listino non superiore a 35 mila euro;

da 2mila a 3mila per auto con emissioni 21-60 gr per km, con prezzo di listino non superiore a 45 mila euro.

Il bonus occhiali da vista e lenti a contatto consiste, invece, in un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, erogabile sia sotto forma di voucher e sia sotto forma di rimborso.

Il nuovo bonus occhiali da vista e lenti a contatto spetta a famiglie con Isee entro i 10mila euro. Il contributo dei 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista viene riconosciuto come rimborso, nel caso in cui la spesa sia già stata effettuata, e sotto forma di voucher per chi deve ancora procedere all’acquisto.

Per fare domanda per avere il bonus occhiali da vista e lenti a contatto di 50 euro bisogna presentare domanda seguendo l’apposita procedura che prevede la registrazione sull’applicazione web disponibile sul sito del Ministero della Salute, mentre per chi lo richiede come rimborso, viene invece accreditato sulle coordinate Iban fornite al momento della registrazione con la copia della fattura o della documentazione.

Passando al bonus Tv, è stato aumentato l’importo dello sconto che si può ottenere sull’acquisto di una tv con nuove tecnologie del digitale terrestre (decoder DVB T2), portandolo da 30 a 50 euro. Il nuovo bonus tv 2022 vale per coloro che hanno un Isee entro i 20mila euro e può essere fruito solo ed esclusivamente per l’acquisto di nuovi modelli di tv o di un decoder per aggiornare la tv ai nuovi standard.

C’è poi il bonus psicologo tra quelli già disponibili che prevede un contributo fino a 600 euro per sedute dallo psicologo per curare i disagi causati dalla pandemia ma a condizione che siano certificati da un medico.

L’importo di questo bonus dipende dal valore Isee e:

per Isee inferiore a 15mila euro il contributo è pieno fino a 600 euro;

per Isee tra 15mila e 30mila euro il contributo è di 400 euro;

per Isee oltre 30mila euro e fino a 50mila euro il contributo è di 200 euro;

Infine, è disponibile il bonus abbonamenti a giornali e riviste, che spetta a cha ha un Isee entro i 15mila euro e usufruire già del bonus Pc prevedendo contributo aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche digitali.