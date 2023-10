Tutte le importanti leggi che potrebbero rientrare nel Decreto Anticipi ad Ottobre (olre le 3 ufficiali previste)

Quali sono tutte le importanti leggi che potrebbero rientrare nel Decreto Anticipi ad Ottobre (non solo le 3 ufficiali previste)? Il governo Meloni lavora per arrivare presto alla presentazione nuovo Decreto Anticipi, provvedimento che anticiperebbe la Manovra Finanziaria e che potrebbe arrivare già questo mese di ottobre e varrebbe 3,2 miliardi per finanziare nelle prossime settimane interventi urgenti. I tre principali sono su pensioni (con conguaglio per il ricalcolo della rivalutazione pensionistica definitiva 2023), aumenti di stipendi (soprattutto in relazione al rinnovo contrattuale della P.A.) e case. Ma non solo.

Cosa cambia per gli affitti nel Decreto Anticipi di ottobre

Nuovo condono edilizio proposto dal ministro Salvini forse in prossimo Decreto Anticipi

Anche un nuovo condono fiscale forse nel nuovo Decreto Anticipi

Cosa cambia per gli affitti nel Decreto Anticipi di ottobre

decisione di un minimo di due notti per affittare case nei Comuni capoluoghi delle città metropolitane Milano, Roma, Torino, Venezia, Bari, Napoli, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria;

compilazione obbligatoria di un registro per chi ospita;

nuovi incentivi per gli affitti brevi nei piccoli borghi di Italia dove non sono presenti strutture alberghiere;

nuove misure di tutela per le famiglie numerose che scelgono una casa piuttosto che un albergo;

obbligo per i proprietari di fissare un Codice identificativo nazionale (Cin) per ogni immobile a uso abitativo messo in affitto per finalità turistiche, con contestuale obbligo di esporlo anche negli annunci pubblicati su tutti i portali online e se non si assolve a tale adempimento si rischiano multe fino a 5mila euro;

obbligo per chi svolge l’attività di locazione in forma imprenditoriale, cioè chi gestisce più di quattro appartamenti, di presentazione della Scia, segnalazione certificata di inizio attività.

Nuovo condono edilizio proposto dal ministro Salvini forse in prossimo Decreto Anticipi

Non solo novità per le case, tra revisione di bonus e agevolazioni, ma. In particolare, si punta a rivedere le norme per case in affitto, prevedendo le seguenti modifiche:da poter poi reimpiegare proprio per le misure della Manovra, c’è ilavanzata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Secondo il ministro, il nuovo condono fiscale permetterebbe di semplificare e snellire tempi e procedure burocratiche attuali, considerando che sono già centinaia di migliaia le piccole irregolarità architettoniche, edilizie, urbanistiche che intasano gli uffici tecnici di diversi Comuni italiani.

Il nuovo condono edilizio proposto da Salvini divide il governo, ma considerando che si tratta di una delle misure da cui si potrebbero ricavare soldi, alla luce della Nadef negativa e della chiara scarsa disponibilità di risorse economiche da investire nella Manovra, è possibile che rientri nel Decreto Anticipi.

Anche un nuovo condono fiscale forse nel nuovo Decreto Anticipi

Non solo condono edilizio: nel prossimo Decreto Anticipi, con lo stesso obiettivo di recuperare le risorse economiche necessarie per fare tutti gli interventi che si vorrebbero nella prossima Manovra finanziaria, sempre il ministro e vicepremier Salvini ha avanzata una proposta di nuovo sistema di saldo e stralcio che prevederebbe per chi ha debiti entro i 30mila euro di sottrarre dalla somma da pagare sanzioni e interessi, aiutando così i contribuenti in difficoltà economica a pagare solo l’importo dovuto iniziale.

La proposta di nuovo condono fiscale di Salvini potrebbe interessare solo chi ha redditi imponibili compresi entro una certa soglia, si pensa tra i 40 e i 50mila euro di media negli ultimi quattro anni e si affiancherebbe all’ulteriore novità, sempre avanzata dal ministro Salvini, per ottenere sconti sulle sanzioni per violazioni sugli scontrini elettronici per il periodo dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e che si pone come ravvedimento operoso (non come sanatoria come inizialmente previsto), già approvato con il Decreto Energia.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra