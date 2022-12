Auguri di Capodanno 2023 con video e immagini originali, divertenti per WhatsApp e Facebook

I festeggiamenti di fine anno e più in particolare il Capodanno sono un'occasione per fare gli auguri ai propri cari e alla famiglia. La tradizione degli auguri di Capodanno accomuna tutti noi e lo facciamo subito dopo le 12 verbalmente, via sms, sui social network o nei giorni successivi con un biglietto di auguri in cartoncino, una cartolina virtuale o una mail. Qualunque sia il mezzo, che lo si faccia oralmente o per iscritto, nulla impedisce di essere creativi.

Certo, bastano parole semplici e sincere, ma a seconda del destinatario è possibile anche scrivere qualcosa di più originale, professionale, personale o scegliere un tono umoristico. Ma perché non affiancare a queste parole un video, una foto oppure una immagine? Andiamo alla ricerca di:

Video di Capodanno 2023 originali e divertenti per fare gli auguri

Foto e immagini simpatiche di Capodanno2023 da inviare su WhatsApp e Facebook

Video di Capodanno originali e divertenti per fare gli auguri di buon 2023!

Ci sono anche i video tra i modi con cui augurare Buon anno. Come è possibile notare, sono tante le possibilità per il nuovo anno che possono aiutare a trasmettere gli auguri ai propri cari in questa occasione speciale. C'è una piattaforma che senza dubbio riesce a strappare più di un sorriso per chi è alla ricerca di filmati creativi per fare gli auguri di Capodanno. Si tratta di jibjab.com.

In buona sostanza si tratta di scegliere il soggetto, tutti naturalmente a carattere festoso, caricare la propria foto o quella dei propri familiari o amici e attendere la visualizzazione. Senza alcun dubbio ci sarà da divertirsi. Ma ci piace segnalare anche i sempre ben forniti Vimeo, YouTube e DailyMotion. Contengono filmati di ogni tipo che sono in grado di caricarci di energia per il 2023. E più che le parole sono proprio le immagini dei video ad avere significato e cogliere subito nel segno, suggeriamo di fare una ricerca nell'archivi di videohive.net.

Foto e immagini simpatiche di Capodanno 2023 da inviare con cellulare su WhatsApp e Facebook

Fra i siti più originali dove trovare foto e immagini simpatiche di Capodanno 2023 da inviare su WhatsApp e Facebook c'è bluemountain.com. Permette di allegare un messaggio vocale ed è in lingua inglese. Come crosscards.com che aggiunge tra l'altro una ricca e suggestiva collezione di wallpaper. Lo speciale Capodanno di americangreetings.com è tra i più interessanti sul web per la varietà delle proposte.

Accanto alle decine di cartoline tra cui scegliere e alle numerose frasi da dedicare sono infatti presenti belle immagini, GIF animate, PPS, sfondi e ricette e disegni da colorare. E che dire delle irresistibili videocartoline di greetingsisland.com? A completamento del ventaglio delle opportunità citiamo en.cartoline.net, continuamente aggiornato.

Strettamente legate alle foto e alle immagini di Capodanno ci sono le cartoline elettroniche. Fra i portali più attivi c'è cartoline.it con le sue tante sezioni appositamente pensate per il Capodanno 2023. Il funzionamento è molto semplice ed è sempre gratuito: basta selezionare la card scelta, scrivere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, aggiungere una frase di accompagnamento e decidere l'ora della trasmissione. Una notifica avvisa della lettura.

Ma non si tratta naturalmente dell'unico portale a offrire questo servizio: fra i siti più originali c'è carloneworld.it con il suo speciale Capodanno. Ci sono decine di cartoline tra cui scegliere tante frasi da dedicare, ma anche belle immagini, GIF animate, PPS, sfondi e disegni da colorare.