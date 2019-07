Autogrill migliori, dove fermarsi conviene sulle varie autostrade e regioni

Considerando che sono 82 gli autrogrill esaminati e circa 3.000 i chilometri di autostrada percorsi da nord a sud, i risultati possono essere considerati attendibili in termini di confronto. L'obiettivo è stato proprio la ricerca dei migliori autogrill delle autostrade dove fermarsi, mangiare, riposare prima di riprendere la marcia, fare una sosta o semplicemente bere un caffè. Le autostrade coinvolte sono state A1, A30, A3, A20 e A19 che attraversano le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. Ancora più precisamente i tratti interessato sono A1 Milano Napoli, A30 Caserta Salerno, A3 Salerno Reggio Calabria, A20 Messina Palermo e A19 Catania Palermo

Migliori autogrill autostrade A1, A30, A3, A20 e A19

Sebbene l'inchiesta di QuattroRuote risalga a 3 anni fa e alcune novità si sono fatte progressivamente largo, i motivi di interesse sono ancora numerosi proprio per via della capillarità dell'esame. Dal punto di vista metodologico, l'inchiesta ha preso in esame alcuni indicatori ben precisi, come la qualità del cibo offerto e il servizio, l'affollamento e gli spazi disponibili, i prezzi proposti ai clienti, l'offerta e la pulizia dell'area di ristoro, la presenza di ordine, segnaletica e coperture e dunque gli spazi di sosta e la loro qualità, il prezzo del rifornimento praticato dalle stazioni di rifiorimento, l'efficienza e la pulizia dei bagni. Ma anche l'accessibilità e la qualità delle strutture per i disabili e perfino la presenza di quei servizi particolari in grado di innalzare la qualità percepita, come giochi per bambini, spazi per i cani e aree da picnic.

La classifica dei migliori autogrill Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia

I risultati sembrano parlare chiaro se solo l'area Secchia Ovest (Modena) ha ottenuto il massimo dei voti. Alle sue spalle si è collocato l'autogrill di Arda Ovest (Piacenza) e quindi Somaglia Ovest (Lodi). Pollice in giù per le aree della Toscana Bisenzio Ovest ed Est e Lucignano Est, di cui non sono apprezzati la pulizia e il costo del carburante. Da nord a sud, questo è il giudizio espresso dal note magazine specializzato nel settore automotive