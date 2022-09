Calendario anno scolastico 2022-2023 con vacanze Natale, Pasqua, Carnevale, estive e tutti i ponti

Anno scolastico nuovo, feste nuove. Ma anche ponti disponibili da sfruttare per una pausa strategica. Anche per la stagione 2022-2023 si tratta di un aspetto a cui facciamo molta attenzione. E anzi, questa volta desideriamo davvero un anno di maggiore spensieratezza e libertà per via di questi ultimi anni caratterizzati da molte limitazioni.



Non ci resta allora che andare a caccia delle feste e dei ponti del 2022-2023, nel contesto dell'anno scolastico, per sapere se possiamo fruire di qualche giorno in più di vacanza ovvero di un weekend lungo. Non ci resta allora che scoprire cosa ci riserva il nuovo anno scolastico 2022-2023 e dunque analizziamo da vicino:

Qual è il nuovo calendario anno scolastico 2022-2023 regione per regione

Ponti disponibili, le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale, estive 2022-2023

Ciascuna regione italiana conserva l'autonomia nella decisione delle date di inizio e termine dell'anno scolastico 2022-2023. Sebbene le differenze siano minime, il quadro è il seguente:

Abruzzo: dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Basilicata: dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Calabria: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Campania: dal 13 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Emilia-Romagna: dal 15 settembre 2022 al 7 giugno 2023

Friuli Venezia Giulia: dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Lazio: dal 15 settembre 2022 all'8 giugno 2023

Liguria: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Lombardia: dal 12 settembre 2022 all'8 giugno 2023

Marche: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Molise: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Piemonte: dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Puglia: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Sardegna: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Sicilia: dal 19 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Toscana: dal 15 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige): dal 5 settembre 2022 al 16 giugno 2023

Provincia di Trento (Trentino-Alto Adige): dal 12 settembre 2022 al 9 giugno 2023

Umbria: dal 14 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Valle d'Aosta: dal 19 settembre 2022 al 15 giugno 2023

Veneto: dal 12 settembre 2022 al 10 giugno 2023

Quanti di noi si vorrebbero godere qualche giorno di vera vacanza con le persone a cui si vuole bene. Non importa che si tratti dei genitori o dei figli, di amici, della propria compagna o del proprio compagno. O anche, perché no, di se stessi, perché spesso e volentieri pensiamo a tutti tranne che a noi stessi. Come vedremo nel dettaglio, il 2022-2023 è a tratti sfortunato e in parte strategico per godere di qualche weekend lungo.

Si tratta della possibilità di agganciare le feste comandate con un fine settimane per aumentare i giorni di vacanza. Occorre come sempre fare una indispensabile distinzione.

Da una parte ci sono le feste dai giorni fissi, come il Natale, la Festa del lavoro e la Festa della liberazione. Dall'altra ci sono le celebrazioni con giorni variabili. La Pasqua è l'appuntamento per eccellenza, ma potremmo ricordare anche il Carnevale. Includiamo quest'ultimo perché si tratta di una festa molto attesa, soprattutto dai ragazzi che godono di un'occasione in più per fare festa:

Martedì 1 novembre 2022: Ognissanti

Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione

Domenica 25 dicembre 2022: Natale

Lunedì 26 dicembre 2022: Santo Stefano

Sabato 31 dicembre 2022: San Silvestro

Domenica 1 gennaio 2023: Capodanno

Venerdì 6 gennaio 2023: Epifania

Martedì 23 febbraio 2023: Carnevale

Giovedì 23 febbraio 2023: Carnevale

Domenica 9 aprile 2023: Pasqua

Lunedì 10 aprile 2023: Pasquetta

Martedì 25 aprile 2023: Festa della Liberazione

Lunedì 1 maggio 2023: Festa dei lavoratori

Venerdì 2 giugno 2023: Festa della Repubblica