Case ad 1 euro nelle Marche 2020, Comuni che le vendono. Lista aggiornata

Il successo del fenomeno delle case a 1 euro sta diventando sempre più travolgendo e la dimostrazione arriva dal numero di comuni che stanno aderendo all'iniziativa in ogni parte d'Italia, comprese le Marche. Il funzionamento del meccanismo è ovunque lo stesso e soprattutto è tutto vero.

Per ragioni legate all'emergenza abitativa, associata al declino a cui sono inevitabilmente soggetti immobili e case, ecco che le amministrazioni comunali propongono un vero e proprio patto. Con la cifra simbolica di 1 euro, l'acquirente diventa proprietario a tutti gli effetti, ma allo stesso tempo si carica degli oneri che comporta. Due in particolare: la ristrutturazione della casa e lo spostamento della residenza.

Altri comuni aggiungono altre condizioni, come il ricorso a manodopera locale per eseguire i lavori oppure il versamento di una fideiussione. E stando alla rapidità con cui le case sono vendute dopo la pubblicazione del bando, la formula funzione. Vediamo quindi

Dove comprare case a 1 euro nelle Marche

Case a 1 euro, Comuni che le vendono

Ricordando che l'elenco delle case a 1 euro è in continua variazione - coì come accade anche in Sardegna, Sicilia e Toscana - perché nuovi comuni lanciano questa iniziativa e altri hanno invece esaurito le abitazioni in vendita, in questo momento i rifletto nelle Marche sono puntati a Cantiano, nella provincia di Pesaro Urbino.

Anche se non si tratta della località turistica principale della regione, si tratta comunque di una cittadina che ha conquistato la Bandiera Arancione per via della qualità turistico-ambientale. E all'interno di questo comune di circa 2.200 abitanti sono 3 le case in vendita: casa Lucchio, casa Luceoli e casa Molini.

I fabbricati, come fa notare la stessa amministrazione marchigiana, non sono abitati da anni e versano in condizioni di degrado. L'obiettivo dichiarato è allora il recupero degli immobili disabitati nella certezza che in questo modo sarà possibile valorizzare il cuore di questa località e quindi spingere la crescita socio-economica e creare un circuito virtuoso per il popolamento.

Si tratta di una sfida impegnativa ma che il comune di Cantiano ha ufficialmente lanciato come prima di una serie di iniziative.

Casa Lucchio, casa Luceoli e casa Molini sono quindi le proprietà all'interno del comune di Cantiano, nella provincia di Pesaro Urbino, nella regione Marche, che in questo 2020 è possibile comprare con un solo euro.

Chi lo può fare? Il bando individua quattro categorie di acquirenti.

Si comincia dai cittadini privati intenzione a ricavare uno spazio abitativo, commerciale, artigianale o turistico e si prosegue con ditte, agenzie, società e cooperative, anche in questo caso per ragioni turistiche o abitative.

Oltre alle associazioni culturali, musicali e sportive o comunque alle organizzazioni non lucrative, le case a 1 euro sono acquistabile anche dalle imprese artigiane o commerciali interessate al recupero per trasferire la sede o semplicemente per svolgere la propria attività.