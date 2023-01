Come fare iscrizioni scuola 2023-2024 online, tempi, modi accettazione e casi particolari? Sono stati resi noti i tempi per fare le iscrizioni online alle prime classi di scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori per l’anno scolastico 2023-2024.

Le iscrizioni 2023-2023 alle prime classi delle scuole di infanzia, elementari, medie e superiori si possono effettuare accedendo al sito https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iol-famiglia/#/pag-abilitazione e inserendo le proprie credenziali o Spid. I dati da inserire in fase di abilitazione sono quelli del genitore, tutore o affidatario dell'alunno da iscrivere.

Una vola effettuata l’abilitazione si può procedere all’iscrizione vera e propria del figlio. Nel menù della pagina successiva appare la voce Nuova Domanda e bisogna cliccarci per inserire la domanda di iscrizione.

Le iscrizioni alle scuole online 2023-2023 sono obbligatorie per le scuole statali e riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura, come Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

I dati della domanda da inserire sono i seguenti:

dati dell’alunno;

dati della famiglia;

dati della scuola;

conclusione e invio della domanda.

Le sezioni sono tra loro collegate per cui è necessario compilarle procedendo secondo l’ordine stabilito.

Una volta inviata la domanda si può seguirne l'iter che può prevedere i seguenti stati:

incompleta, cioè la domanda non può essere inoltrata alla scuola prescelta perchè mancano informazioni indispensabili.

in lavorazione, cioè la domanda può essere inoltrata e bisogna verificare di aver fornito tutte le informazioni richieste;

inoltrata, cioè la domanda è stata inviata con successo alla scuola prescelta;

accettata, quando la domanda è stata accettata dalla scuola indicata;

smistata ad altra scuola, cioè la domanda è stata inoltrata dalla scuola prescelta ad un'altra scuola indicata dalla famiglia;

restituita alla famiglia, quando la domanda viene ritrasmessa alla famiglia dalla scuola, cosa che avviene quando la scuola chiede di integrare alcune informazioni mancanti o nei casi in cui la stessa famiglia ha richiesto la revisione della domanda già inoltrata.

La scelta della scuola che si può effettuare è al massimo di tre scuole di interesse.

Eseguito l’invio della domanda si visualizza una schermata con la conferma dell’inoltro che può essere salvata e stampata. Il sistema provvede ad inviare la stessa ricevuta alle caselle di posta elettronica, principale e secondaria comunicate in fase di abilitazione al servizio.

Le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2023-2024 online si possono effettuare dalle 8 del 9 gennaio e fino alle 12 del 30 gennaio.

Per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole online per l’anno scolastico 2023-2024, sono facoltative per le scuole paritarie e nel caso in cui si opti per la scelta online, bisogna seguire la stessa procedura sopra indicata e valida per tutte le nuove iscrizioni alle scuole medie e superiori.

Con riferimento al caso particolare delle iscrizioni a scuola online per l’anno 2023-2023 per bambini con handicap, disabilità e problemi, per disabilità e handicap, se l’iscrizione viene effettuata online, non bisogna allegare alcun documento alla domanda, ma la famiglia deve consegnare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, che riporta anche la diagnosi.

Per alunni con problemi e disturbi specifici di apprendimento, i cosiddetti Dsa, l’iscrizione si può fare online senza allegare alcun documento alla domanda di iscrizione, ma la famiglia deve consegnare alla scuola prescelta la diagnosi rilasciata in base alla legge 170/2010 in modo da permettere la definizione successiva di piani specifici di insegnamento.

Come fare iscrizioni scuola online 2023-2024 per cambio residenza



Per quanto riguarda le iscrizioni alle scuole online obbligatorie per le scuole statali medie e superiori, fanno eccezione in merito ai tempi e non alle procedure gli studenti che cambiano residenza.

E’ vero, infatti, che il termine per le iscrizioni online alle scuole scade il 30 gennaio ma nei casi di cambi di residenza postumi a tale data, le iscrizioni alle scuola potranno comunque essere presentate e motivate.