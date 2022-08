Come si può spendere bonus vacanza 2022 e agevolazioni tra ristoranti, spiaggia, campeggi, alberghi? E’ cambiato da quest’anno il bonus vacanza 2022: il beneficio da 500 euro degli anni scorsi messo a punto dal Governo Conte per famiglie con Isee entro i 40 mila euro non è stato confermato dal Governo Draghi che ha previsto nuove modalità e limitato la platea di chi può usufruire del bonus vacanza 2022 che comunque rimane.

Chi può avere bonus vacanza 2022

Come si può usare bonus vacanza 2022 tra ristoranti, spiaggia, campeggi, alberghi

Secondo quanto previsto dalle norme attuali, il bonus vacanza 2022 spetta esclusivamente a determinate categorie di persone che devono possesso accedervi solo partecipando a specifici bandi. Si tratta, in particolare, di tre bandi pubblicati dall’Inps rivolti a tre diverse categorie di persone che sono nel dettaglio:

studenti;

insegnanti;

pensionati.

Se si appartiene a queste categorie di persone e si soddisfano i requisiti richiesti, allora si può partecipare al bando per avere il bonus vacanza 2022.

Non spetta, dunque, a tutti il bonus vacanza 2022 per cui se si vuole comunque partite in vacanza ma risparmiare, è possibile controllare sempre i siti di prenotazione di aerei e alberghi per offerte last-minute, o anche decidere per una meta differente da quella dove si vorrebbe andare e che potrebbe costare meno.

Ci sono poi altre agevolazioni per andare in vacanza offerte a livello regionale. Per esempio, la Regione Lazio prevede un rimborso ddi 450 euro per tutti coloro che decidono di andare in vacanza proprio in una località laziale.

In particolare, i beneficiari di tale misura possono essere cittadini sia italiani che stranieri, residenti in Italia e in regola con permesso di soggiorno o di lavoro per quanto riguarda gli extracomunitari e non è richiesto alcun requisito di reddito o Isee.

Anche altre Regioni come Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, propongono misure simili, di importi differente ma, più o meno, dello stesso funzionamento.

Il bonus vacanza 2022 si può spendere per prenotazioni di alberghi, resort, campeggi, alloggi estivi, su molti siti di prenotazione di vacanze, ma anche per altre strutture turistiche ricettive, anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici, residence, pensioni, b&b, agriturismi, ostelli che aderiscono all'iniziativa.

In ogni caso, prima di prenotare, meglio contattare direttamente l’albergo, il b&b o qualsiasi altra struttura prescelta, per verificare l’effettiva disponibilità e modalità per spendere il bonus vacanza 2022.

Per quanto riguarda l’uso del bonus vacanza in ristoranti e spiagge, è bene sapere che il bonus vale solo in ristoranti e spiagge che sono interne alla struttura prescelta per il soggiorno vacanziero e in cui si è usufruito del bonus.

Ciò significa che se si decide di andare a cena fuori, in qualsiasi ristorante del luogo di vacanza prescelto, non si può usufruire del bonus vacanze 2022.