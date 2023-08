I consigli di Altroconsumo per Agosto tra tratte autostradali, cosa bere (acqua e non solo), creme da sole

Quali sono i consigli e suggerimenti di Altronconsumo per quest'estate tra cosa bere (acqua e non solo), creme da sole, tratte autostradali? Tempo d’estate, tempo di mare e sole, idratazione necessaria, protezione della pelle quando ci si espone al sole e lunghi viaggi d’estate e per affrontare al meglio la stagione estiva Altroconsumo ha fornito una serie di consigli e suggerimenti.

Quali sono i consigli di Altroconsumo per quest’estate su cosa bere e come

se si scelgono i giusti frutti e le giuste verdure, dando decisamente voti più bassi alle nuove borracce e agli aromi per acqua che oggi in tanti scelgono di usare.

Sono, infatti, diverse le nuove borracce in vendita che aiutano a bere di più in estate quando fa un gran caldo, come la nuova Air Up, borraccia in plastica dura molto che sulla parte superiore ha un anello che contiene aromi per dare all’acqua un sapore particolare

C’è poi borraccia Waterdrop, borraccia termica con microdrink di compresse solubili che si sciolgono nell’acqua per aromatizzarla, dal gusto di vera frutta e con vitamine, per esempio nelle capsule gusto Pesca, Zenzero, Gingseng e Tarassaco ci sono tra gli ingredienti l’estratto di gingseng e quello di tarassaco, ma anche diversi coloranti e la stessa Altroconsumo ha sottolineato come queste bustine, in realtà, abbiano molto poco di pesca ma contengono, oltre ai conservanti, anche edulcoranti.

Per bere di più in estate e bere meglio, si possono usare anche le bustine di integratori come Bolero drink, prodotto aromatizzante in bustine monodose, o come Ihdra bustine a base di estratti di frutta e piante. Si tratta di sostanze dal gusto fruttato che, con il gran caldo, dovrebbero stimolare a bere di più secondo Altroconsumo.

E con riferimento all’acqua da bere in estate, il consiglio è quello di preferire acqua in bottiglie di vetro ad acque in bottiglie di plastica. Secondo una recente ricerca, infatti, l’acqua in bottiglie di plastica sarebbe contaminata dalle microplastiche, che sarebbero in realtà presenti ovunque, anche nei cibi, caratterizzate da ridottissime dimensioni (da 0,5 a 5 millimetri), riescono ad essere molto nocive e pericolose per la nostra salute.

Generalmente, le microplastiche più diffuse nell’acqua sono soprattutto polipropilene, polietilene, poliuretano e polietilene tereftalato e la maggior parte delle microplastiche nell’acqua proviene dalla stessa bottiglia, dal tappo e dal processo di imbottigliamento. Meglio sarebbe preferire l’acqua in bottiglia di vetro che ha sempre un sapore più fresco, limpido e pulito.

Altroconsumo ha stilato anche una classifica delle migliori bottiglie di acqua da consumare per bere quest’estate. Secondo Altroconsumo, la migliore acqua minerale in bottiglia è l'acqua Smeraldina, che nasce in Sardegna e ha proprietà notevoli dovute all’azione del granito dei Monti di Deu. Le altre migliori acque in bottiglia da acquistare quest'estate sono:

acqua Rocchetta;

acqua Recoaro;

avcqua San Bernardo;

acqua San Benedetto;

acqua Alpe Guizza;

acqua Vitasnella;

acqua Lurisia;

acqua Panna;

acqua San Benedetto Eco Green;

acqua Conad;

acqua Dolomia;

acqua Vera;

acqua Esselunga;

acqua Lilia;

acqua Mangiatorella;

acqua Evian;

acqua Coop;

acqua Carrefour;

acqua Sant’Anna.

Consigli per le migliori creme solari per quest’estate da Altroconsumo

e che sono risultate da una recente ricerca condotta che ha analizzato il fattore di protezione, sicurezza degli ingredienti, che non devono essere nocivi per la salute, impatto ambientale generale, presenza o meno di ingredienti controversi nelle creme, come fragranze allergeniche, cioè sostanze che possono scatenare allergia o sensibilizzazione, e potenziali interferenti endocrini, come filtri solari, e conservanti.

Dalla ricerca di Altroconsumo è emerso che tra i prodotti ad alta protezione Spf (sun protecion factor) 50+, la migliore crema solare di quest'anno è Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+; tra le creme Spf 30, la migliore è la Nivea Sun Protect & Hydrate 30, seguita dallo spray solare Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray, seguite da Equilibra Aloe crema solare 30 e:

Piz Buin Monisturising sun lotion FP 30;

Yves Rocher solaire peau parfaite latte confort 30;

Bilboa burrocacao con Vitamita C 30;

Clarins creme solaire hydratation confort;

Clinians latte protettivo Anti-Age FP 30.

Suggerimenti da Altroconsumo per tratte autostradali da scegliere o evitare quest’estate

, che creeranno certamente non pochi disagi ai vacanzieri.

‘Esplorando’ la rete autostradale italiana, infatti, dall’analisi di Altroconsumo è emerso che sulla tratta della A1 Milano-Bologna ci sono 13 cantieri su un totale di 180 km, peggio va sulla A14 Bologna-Pescara, dove su quasi 360 km ci sono 30 cantieri per un totale di circa 34 km interessati da lavori stradali. Ad oggi, poi, da Bologna a Pescara la corsia di emergenza è chiusa per quasi 28 km, mentre nel tratto autostradale tra Marche e Abruzzo, su 150 km di autostrada ben 17 sono chiusi parzialmente, potendo percorrere solo una corsia, il che su una autostrada, e soprattutto nel caso di incidenti, diventa un vero e proprio incubo da affrontare.

Sulla A24 e la A25 da Pescara a Roma, in 200 km ci sono dieci cantieri, si viaggia per circa 7 km su una sola corsia e per 6,5 km senza corsia di emergenza, mentre sulla A1 Roma e Firenze, su 280 km di percorrenza, ci sono 26 cantieri in 24 km.

Sulle due autostrade, A12 Viareggio-Genova verso nord e A7 Genova-Milano, la situazione è decisamente nera: sulla prima ci sono, invece, ben undici lungo una tratta di circa 16 km dove si viaggia su un’unica corsia con salti di carreggiata per lunghi tratti anche all’interno delle gallerie e viadotti, mentre sulla A7 da Genova a Milano, su 120 km circa 39 presentano 19 cantieri.

