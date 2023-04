I vini rossi e bianchi consigliati sotto i 10 euro dagli esperti per non fare mai brutta figura

Il valore di un vino è determinato da diversi fattori, tra cui il territorio di provenienza, la tecnica di vinificazione utilizzata, la storia della cantina produttrice e le valutazioni della critica specializzata. Gli appassionati di vino sono spesso disposti a pagare cifre elevate per acquistare le bottiglie che preferiscono, ma non è sempre necessario spendere tanto per gustare un buon bicchiere. Grazie alla consulenza di esperti e ad un'attenta valutazione, è possibile acquistare la bottiglia giusta a un prezzo ragionevole ovvero sotto i 10 euro. Le riviste specializzate nel settore del vino sono di grande aiuto in questo senso. Ad esempio, Wine Enthusiast, punto di riferimento per i vini negli Stati Uniti, ha redatto una lista dei migliori acquisti italiani: si tratta di 10 bottiglie con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Eccole:

I vini rossi sotto i 10 euro consigliati dagli esperti

I vini bianchi sotto i 10 euro consigliati dagli esperti

Il Gorgo 2020 Bardolino Chiaretto è un vino biologico che proviene dai vigneti situati sulla sponda veneta del Lago di Garda. Esso è ottenuto con l'utilizzo di tre varietà di uve: Corvina, Rondinella e Molinara. All'olfatto, questo vino rilascia subito note seducenti che richiamano il fiore di robinia, la pesca e un sottile sentore di miele d'acacia. Al palato, risulta succoso e presenta sentori di composta di fragole, pesca matura e un tocco di nocciola, insieme ad un'acidità brillante. Con un grado alcolico del 12,5%, questo vino è considerato un autentico piacere da degustare, come riportato dalla Guida di riferimento.

La Cantina Villa di Corlo ha origine in una dimora risalente al Seicento situata nella zona di Modena. Qui vengono prodotti diversi tipi di vino, tra cui spumanti, vini rossi fermi e, naturalmente, Lambrusco. In particolare, il Villa di Corlo 2019 Primevo (Lambrusco di Sorbara) si caratterizza per un intenso colore amarena luminoso. All'olfatto, il vino rilascia aromi di viola, bacche rosse, pompelmo e spezie. Al palato, invece, risulta saporito e dissetante, con una delicata schiuma leggermente rosata. Questo Lambrusco si abbina perfettamente ad antipasti, salumi, tortellini in brodo, carni arrosto e bolliti.

Situata a nord della regione Basilicata, Venosa è il centro nevralgico per la produzione dell'Aglianico del Vulture, un vino con una storia che si estende per circa 2000 anni. Il Cantina di Venosa 2018 Balì Aggio (Aglianico del Vulture) è un vino rosso che si caratterizza per un ampio ventaglio olfattivo, con sentori di viola, ibisco, sottobosco, ciliegia e mora selvatica. Al palato, il vino risulta succoso, con un sapore di amarena e mora e piacevoli note floreali. I tannini, vellutati, sono accompagnati da una finale nota minerale piccante.

La Cantina Frentana rappresenta una cooperativa di 500 viticoltori che operano sulle colline della parte meridionale dell'Abruzzo. Il Cantina Frentana 2020 Vallevó Costa dei Trabocchi Rosato è un vino rosato prodotto prevalentemente con uve Montepulciano. Al naso si manifesta con un bouquet armonioso di fiori di limone, albicocca e pompelmo bianco. Al palato si avverte una delicata cremosità, insieme a una miscela equilibrata di frutta matura e aspra, ravvivata da una nota minerale vivace.

Il Castello di Gabbiano 2017 Cavaliere d'Oro (Chianti Classico) è un vino pregiato prodotto con il 90% di uve Sangiovese, il 5% di Merlot e il 5% di Colorino, presso le cantine di un antico castello toscano che ha una tradizione vitivinicola che risale al XII secolo. All'olfatto, il vino offre una complessa aromaticità caratterizzata da note di frutti di bosco, viola e macchia mediterranea. Al palato, presenta una notevole sapidità e tannini levigati, che enfatizzano il gusto di amarena appassita, anice stellato e pepe macinato.

La cantina Umani Ronchi possiede vigneti sia nelle Marche che in Abruzzo e nella seconda regione produce i vitigni Pecorino e Montepulciano. Il vino rosso Umani Ronchi 2019 Podere (Montepulciano d’Abruzzo) si caratterizza, all'olfatto, per intensi aromi di arancia rossa, ciliegia spremuta, tabacco e timo. Al palato, risulta equilibrato con una fresca acidità e tannini morbidi che conferiscono un sapore gradevole. Si accompagna ottimamente con pietanze a base di pizza o pasta.

Il Monte Antico 2016 è un vino rosso toscano prodotto con Sangiovese (85%), Cabernet e Merlot, vinificato in acciaio. Le sue note olfattive comprendono frutta rossa, sottobosco e spezie. Caratterizzato da un corpo medio, al palato offre un sapore di prugna nera matura, scorza di mandarino e salvia, accompagnato da tannini levigati.

La Cantina Malvirà è situata nel centro del Roero, una zona della provincia di Cuneo. Questo territorio è noto per la produzione di un vino bianco ottenuto dall'uva Arneis, oppure di un vino rosso ottenuto dall'uva Nebbiolo. Malvirà 2020 Roero Arneis è un vino bianco con un bouquet aromatico delicato e seducente che richiama la frutta bianca matura, la menta e l'ananas. Al palato è caratterizzato da una linearità e sapidità. I sentori di mandorla amara e zenzero intensificano un nucleo di pera Bartlett, seguiti da un tocco di limone, prima di una chiusura minerale e piccante.

Il Ruggeri 2020 Argeo Rosé (Prosecco) è uno spumante ottenuto dalla lavorazione di uve Glera e Pinot Nero, prodotto presso una delle maggiori realtà della Valdobbiadene, fondata da Giustino Bisol nel 1950. Al naso, presenta delicati e invitanti profumi di mela verde, bacche rosse e frutta tropicale. Al gusto, si avvertono sentori di melograno schiacciato, pera e agrumi, sostenuti da un'acidità piccante, mentre il tutto si caratterizza per una freschezza secca e vivace.

Il Colosi 2020 Acacia Grillo è un vino bianco siciliano, prodotto nella regione di Marsala, che si distingue per la sua vivacità e intensità aromatica. Questo vino vegano è stato affinato in botti di legno di acacia, il che gli conferisce caratteristiche organolettiche uniche. Secondo i giudici di Wine Enthusiast, al naso si possono apprezzare le note di lime, fiori bianchi primaverili ed erbe mediterranee. Al palato, invece, emerge una rinfrescante acidità che accompagna sapori di pompelmo rosa, scorza d'arancia, pesca e un finale salato.