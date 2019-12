Le città più belle al mondo 2019-2020 per andare in vacanza italiane e straniere

In un periodo in cui ogni occasione è buona per criticare l'Italia, ecco che la Global Destination Cities Index 2019-2020: Play di Mastercard ci restituisce un Paese in salute, almeno dal punto di vista turistico. P

erché nella top 10 delle città più visitate in Europa dai turisti di tutto il mondo, tre sono proprio italiane. Si tratta di Milano, Roma e Venezia, costantemente scelte dai vacanzieri come mete per il tempo libero. E l'elenco potrebbe essere più lungo, considerando che sono rimaste fuori Firenze e Napoli, solo per citarne due. In ogni caso è tempo di sorridere perché nessun Paese europeo mette in mostra tre città nelle prime dieci. Si avvicinano solo la Spagna con Barcellona e Palma di Maiorca e la Turchia con Antalya e Istanbul, ferme a due.

Milano, Roma e Venezia sempre più visitate 2019, previsto buon andamento nel 2020

Di interessate non c'è solo la graduatoria in termini assoluti, ma anche il trend, considerando che le tre città italiane Milano, Roma e Venezia fanno registrare un tasso di crescita nel numero dei visitatori pari al 4,36%. Tanto per intenderci, metropoli come New York, Singapore e Parigi non riescono a fare meglio. E vale poi la pena scoprire ci visite nostre città:

Milano è preferita soprattutto dai turisti tedeschi (18,4%), seguiti da francesi (7,5%) e da quelli provenienti dal Regno Unito (7,2%) Roma dagli americani (17,7%), dagli inglesi (8,4%) e dai turisti cinesi (8%) Venezia dai tedeschi (18,9%), da americani (11,1%) e dagli austriaci (8,9%)

Provando invece ad allargare lo sguardo sul mondo, questa è la situazione a livello 2019: Punta Cana, Repubblica Dominicana; Cusco, Perù; Djerba, Tunisia; Riviera Maya, Messico; Palma de Mallorca, Spagna; Cancun, Messico; Bali, Indonesia; Panama City, Panama; Orlando, Stati Uniti; Phuket, Thailandia.

Si ricorda che il Global Destination Cities Index classifica le città in base al numero di arrivi totali di ospiti internazionali indicando il pernottamento e la loro spesa e fornisce previsioni di crescita di visitatori e passeggeri. La classifica include anche destinazioni meno conosciute, che offrono paesaggi naturali, siti archeologici e spiagge.