Le migliori capsule per il caffè da comprare nel 2023 secondo la nuova ricerca di Altroconsumo

Non saremo i più grandi bevitori di caffè del mondo, ma di certo apprezziamo questa bevanda che utilizziamo in più modo. La sorseggiamo nella più classica delle tazzine, la uniamo con il latte e la sfruttiamo per la preparazione di dolci. Non solo, ma quando si parla di caffè è anche importante distinguere fra le differenti possibilità di utilizzo, tra cui quella emergente delle capsule.

Di interessante c'è la nuova ricerca di Altroconsumo sulle migliori capsule per il caffè da comprare nel 2023, anche in relazione al miglior rapporto tra qualità e prezzo. E i risultati sono sorprendenti in quanto sgretolano alcune certezze, veicolate pure attraverso note trasmissioni televisive. Si tratta comunque di una ricerca che si aggiunge alle numerose già esistenti:

I tre migliori caffè nel 2023 secondo Altroconsumo

Il resto della classifica dei migliori caffè per Altroconsumo

L'indagine ha preso in esame 24 prodotti di diverse marche, tutti compatibili con il sistema Nespresso. I prodotti sono stati valutati attraverso tre test principali: la degustazione per determinare le caratteristiche organolettiche, l'analisi chimica per valutare la qualità del caffè e lo studio dei materiali per determinare il livello di sostenibilità.

Sulla base dell'analisi di Altroconsumo, le migliori capsule per il caffè da comprare nel 2023 sono due private label. Si tratta di Conad ed Esselunga. Entrambe hanno infatti ottenuto il punteggio di 73 su 100, che, secondo l'associazione a tutela dei consumi e dei consumatori, è sinonimo di ottima qualità.

A differenziarle ci sono due elementi, a iniziare dal prezzo. Conad è un più conveniente in quanto ogni capsula costa 19 centesimi contro i 23 di Esselunga. Dopodiché la confezione di Esselunga contiene 30 pezzi mentre quella di Conad ne ha 10. Detto in altri termini, ha un minore impatto ambientale e si presta a un acquisto in stock.

Alle spalle di Conad ed Esselunga, sul secondo gradino del podio con un punteggio di 72 su 100, si collocano ben 4 tipologie di capsule: Lavazza Crema e Gusto, Bialetti Intenso, Vergnano Espresso Cremoso e Gimoka Classico.

A formare il punteggio ed attribuire questa posizione sono il packaging, la completezza delle informazioni nell'etichetta e il livello di sostenibilità dell'imballaggio. E siccome i costi sono un altro elemento considerato da Altro consumo, si va invece dai 27 centesimi di Gimoka ai 41 di Bialetti. Ecco quindi al terzo posto le capsule di Coop. In particolare, l'Espresso Colombia 100% Arabica ha ottenuto il punteggio di 71 su 100, csì come Caffè Trombetta. Per quanto riguarda il prezzo, è rispettivamente pari a 25 e 24 centesimi.

Più in generale, lo studio dei materiali ha dimostrato come le private label abbiano un livello di sostenibilità comparabile o superiore rispetto alle marche tradizionali.

La nuova ricerca di Altroconsumo ha collocato tre brand di caffè in capsule - Carracci, Borbone e Nespresso - al quarto posto. Pollice in su per la qualità elevata, certificata dal punteggio di 70 su 100. In relazione ai prezzi, una capsula di Nespresso o Carracci costa circa 40 centesimi, il doppio di quella di Borbone.

Tra le 24 referenze analizzate, 11 sono state valutate come di ottima qualità, 11 come buona qualità e 2 come media qualità. La vasta differenza di prezzo tra i marchi di qualità elevata, spiega Altroconsumo, può essere attribuita a fattori come la strategia distributiva e gli investimenti in comunicazione, piuttosto che alla qualità del prodotto stesso.

Le private label abbiano raggiunto risultati notevoli in termini di qualità organolettica, composizione chimica e sostenibilità. Questo studio evidenzia come siano diventando sempre più competitive nel mercato delle capsule per il caffè, offrendo prodotti di qualità simile o superiore rispetto alle marche tradizionali a un prezzo più conveniente. In pratica, i consumatori hanno sempre più opzioni per soddisfare le loro esigenze di caffè di alta qualità, senza dover necessariamente rivolgersi ai marchi più noti (e più costosi).