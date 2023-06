Le migliori marche di bottiglie di acqua per qualità-prezzo secondo nuova ricerca di Altroconsumo

Un recente test condotto da Altroconsumo ha valutato 25 marche di acqua in bottiglia e ha stabilito la classifica delle migliori marche disponibili nei supermercati. L'associazione a tutela dei diritti dei consumatori ha pubblicato l'aggiornamento della classifica delle migliori marche di acqua frizzante in bottiglia. Lo stesso sodalizio ha recentemente pubblicato la classifica delle migliori marche di acqua naturale in bottiglia disponibili nei supermercati. Ecco cosa c'è da sapere:

Bottiglie di acqua, quali sono le migliori da comprare

Lacondotta da Altroconsumo si basa su diversi parametri principali, tra cui il contenuto di sali minerali e di metalli, le informazioni riportate sull'etichetta e l'impatto ambientale della confezione. In particolare, ha considerato i parametri analitici come il residuo fisso e il pH. A seguire viene presentata la classifica completa, compreso il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Boario, acqua minerale frizzante proveniente dalle fonti termali di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia, si posiziona al primo posto nella classifica di Altroconsumo come migliore del test. Quest'acqua, caratterizzata da proprietà depurative e disintossicanti, è valutata di qualità ottima e ha un prezzo medio di 0,36 euro per una bottiglia da 1,5 litri.

Al secondo posto si trova Sorgesana, un marchio di proprietà del gruppo Lete che proviene dalla sorgente di Pratella in provincia di Caserta. Quest'acqua è consigliata per le diete iposodiche e ha un prezzo medio di 0,28 euro. Segue Recoaro, un'acqua frizzante che nasce in un'area naturalistica protetta ai piedi delle Dolomiti e si distingue per la sua purezza, con un costo di 0,38 euro per una bottiglia da 1,5 litri.

La classifica di Altroconsumo tiene conto di molteplici aspetti per giungere alla valutazione della qualità dell'acqua frizzante, con l'obiettivo di fornire informazioni precise e affidabili ai consumatori.

Nel test di valutazione delle acque minerali frizzanti vendute nei supermercati condotto da Altroconsumo, sono stati considerati numerosi parametri principali. Tra questi si annoverano il contenuto di sali minerali, la presenza di metalli, le informazioni presenti in etichetta e l'impatto ambientale della confezione. Particolare attenzione è stata prestata ai parametri analitici come il residuo fisso e il pH. La classifica completa comprende le marche di acqua frizzante in bottiglia e il marchio con il miglior rapporto qualità-prezzo, iniziando dall'acqua di qualità ottima per gli esperti di Altroconsumo. I prezzi medi si riferiscono alla confezione da 1,5 litri.

Dalla quarta alla diciannovesima posizione della classifica, Altroconsumo valuta le marche di qualità buona. Tra queste, si annoverano l'acqua frizzante Guizza, prodotta a Scorzè, nella zona a nord di Venezia, e l'acqua frizzante venduta nei discount Lidl. Altroconsumo ha riconosciuto in quest'ultima il titolo di acquisto con il miglior rapporto qualità-prezzo, confermando come i prodotti con il marchio delle diverse insegne di supermercati rappresentino spesso una buona soluzione per spendere bene.

Le rimanenti 14 marche sono state inserite nella categoria qualità buona. A non uscire particolarmente bene dal test di Altroconsumo sono le quattro marche che hanno ottenuto meno punti e sono state inserite nella categoria qualità media. Si tratta di Martina, Sant'Anna, Levissima e San Pellegrino, queste ultime due marche molto pubblicizzate e blasonate.

Infine, è interessante notare che i test alla cieca condotti da Altroconsumo, cioè giudicando senza conoscere la marca, hanno dato risultati sorprendenti, collocando al penultimo e ultimo posto della classifica proprio le due marche blasonate e molto pubblicizzate, Levissima e San Pellegrino.

