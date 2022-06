Lettini e ombrelloni in spiaggia, quale sarà costo medio 2022 dopo tutti rincari quest'anno

Una giornata al mare ‘stellare’: aumentano quest’anno in maniera spropositata, e soprattutto negli stabilimenti balneari di alcune località marittime di Italia, i costi di lettini e ombrelloni in spiaggia. I rincari, che hanno colpito e stanno colpendo diversi settori, interessano anche gli stabilimenti balneari, complice anche il ritorno alla vita ‘normale’ dopo due anni di pandemia a causa del Covid-19 e la piena ripresa delle attività in spiaggia. Vediamo allora qual è il costo medio nel 2022 di lettini e ombrelloni in spieggia dopo tutti i rincari di quest’anno.

Lettini e ombrelloni in spiaggia quanto si paga nel 2022?

Lettini e ombrelloni in spiaggia dove costano di più?



Lettini e ombrelloni in spiaggia quanto si paga nel 2022

Fino a 100 euro: ecco quanto può costare quest’anno andare in spiaggia e prendere lettini e ombrelloni. Stando a quanto riportano le ultime notizie, sono aumentati in maniera esponenziale i prezzi per lettini e ombrelloni in spiaggia, aggirandosi in media su costi ‘esorbitanti’ tra 50 e 70 euro.

In alcuni stabilimenti balneari, infatti, per avere due lettini e un ombrellone il costo richiesto è di 70-75 euro circa, si scende sui 50 euro per lidi forse un po' meno grandi e noti per arrivare a 100 euro se si vuole trascorrere una giornata al mare avendo lettini e ombrellone in una spiaggia più nota e chic.

Si tratta decisamente di costi troppo alti che non è possibile sostenere, anche quando si tratta di persone benestanti. Se, infatti, una famiglia media non riesce a permettersi più giornate al mare in stabilimenti balneari a questi costi e diventa costretta a scegliere quando andare al mare o andare in spiagge libere, ormai però sempre più ridotte in tutta Italia, anche chi ha maggiori disponibilità economiche ritiene che spende 100 euro circa solo per avere lettini e ombrelloni in spiaggia sia decisamente esagerato. Senza considerare i costi da aggiungere poi di eventuali pranzi o aperitivi in ristoranti di lidi.

Gli esperti del settore hanno spiegato che gli aumenti per trascorrere una giornata al mare e prendere lettini e ombrelloni sono il risultato dei forti aumenti dell’energia elettrica, aumentata del 30-40%, così come dell'alluminio dei lettini e della benzina per trasportare l'attrezzatura, ma si tratta di aumenti contro cui si sono già scagliati i consumatori.

Lettini e ombrelloni in spiaggia dove costano di più?

Se è vero, da una parte, che sono aumentati per tutti i costi di lettini e ombrelloni, è altrettanto vero che si tratta di aumenti variabili a seconda delle diverse località. Secondo Altroconsuno, i prezzi sono aumenti fino al 17% e i costi sono alti sia per il giornaliero che per un abbonamento mensile o stagionale.

Per avere un’idea di quanto e dove soprattutto aumentano quest’anno i costi per lettini e ombrelloni in spiaggia, basti pensare che se in Liguria serviranno 20-40 euro per un ingresso quotidiano in uno stabilimento balneare con lettini e ombrelloni, con rincari fino al 5%, così come a Rimini, Riccione, Cesenatico e, in generale, su tutta la riviera romagnola, per avere lettini e ombrelloni in spiaggia a Capri si sale fino a 50-60 euro, e a 70 euro anche in Puglia e Sicilia, per arrivare ai 100 euro di Toscana e Sardegna, con punte di 150 euro in particolare in Costa Smeralda.