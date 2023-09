Prezzi olio di oliva record, le migliori marche per rapporto qualità-prezzo in base nuova ricerca Altroconsumo

La scelta di un olio extravergine d’oliva di alta qualità può essere difficile a causa della vasta gamma di marche disponibili nei supermercati e nei discount. Non solo, ora, come illustrato e spiegato dalle ultime statistiche il prezzo ell'olio di oliva è aumetao fino al 130% nell'ultimo anno e i rincari, per molti esperti non sono finiti.

Perchè l'olio di oliva extravergine ha avuto un aumento dei prezzi così alti? Non è solo una questione di inflazione (che pure è un elemento), ma anche la forte siccità dell'area Meditarennea in modo particolare in Spagna (50% produzione in meno), Grecia e Italia

Ben diverso il discorso della Turchia che ha avuto risultati record quest'anno, ma ha tagliato le esportazioni per il fabbisogno interno.

Dunque, in questo contesto, la ricerca che ha condotto Altroconsumo con un test su 30 marche di olio extravergine d’oliva acquistate in vari supermercati in Italia,diventa ancora più importante per aiutare i consumatori a scegliere il prodotto al prezzo-qualità migliore



Per determinare la classifica finale e identificare il miglior olio extravergine d’oliva disponibile sul mercato, i laboratori di Altroconsumo hanno sottoposto ciascun prodotto a una serie di analisi chimiche e prove di assaggio eseguite da assaggiatori esperti. Vediamo tutto:

Com'è stato scelto il migliore olio extravergine di oliva

Olio extravergine di oliva, le migliori marche per Altroconsumo

Altroconsumo ha condotto un’analisi suutilizzando una serie di test chimici e fisici previsti dalla normativa europea. La valutazione organolettica, che comprende l’odore e il sapore dell’olio, è stata eseguita da un panel di assaggiatori esperti. Per determinare la classifica del miglior olio ha preso in considerazione diversi parametri per ciascun prodotto testato.

L’etichetta è stata valutata per le informazioni obbligatorie per legge e per le informazioni facoltative utili ai consumatori, come la data di produzione, le modalità d’uso del prodotto e le informazioni di contatto del produttore. L’acidità dell’olio è stata misurata per determinare se le olive utilizzate per la produzione erano in perfette condizioni. Il numero di perossidi indica lo stato di ossidazione dell’olio; più alto è questo valore, più alto è il grado di ossidazione.

L’analisi spettrofotometrica nell’UV misura l’assorbimento dei raggi ultravioletti e fornisce informazioni sullo stato di conservazione dell’olio e sulla possibile presenza di oli raffinati. La determinazione degli alchil esteri etilici degli acidi grassi è un parametro recentemente introdotto per valutare la qualità delle olive utilizzate nella produzione dell’olio. Altre analisi chimiche sono state effettuate per verificare che l’olio extravergine non sia stato contraffatto con oli di bassa qualità o oli d’oliva raffinati.

La presenza di oltre 80 sostanze chimiche diverse è stata ricercata per verificare la presenza di pesticidi. Infine, la valutazione organolettica è stata eseguita da un panel di assaggiatori esperti per verificare le caratteristiche dell’olio extravergine attraverso la vista, l’olfatto e il gusto, valutandone pregi e difetti.

In base ai risultati emersi dalle prove, tutti i prodotti testati hanno superato gli standard di qualità richiesti. Sia l'acidità che la presenza di pesticidi sono stati giudicati come buoni nei prodotti biologici e poco presenti negli altri casi.

Ma la prova di assaggio ha ricevuto critiche in quanto 11 dei 30 oli testati sono stati bocciati per la presenza di difetti dal panel di valutazione riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole. Successivamente, gli oli bocciati sono stati riesaminati da un secondo panel internazionale riconosciuto dal Consiglio oleico internazionale. Gli oli bocciati anche in questo test sono stati declassati a vergini, mentre quelli promossi sono stati testati ancora da un terzo panel riconosciuto dalle autorità nazionali.

La classifica stilata da Altroconsumo sui migliori oli extravergine d'oliva reperibili nei supermercati ha visto il Monini Bios primeggiare con un punteggio di 78 e un prezzo di 11,12 euro per litro, seguito dal Desantis classico con un punteggio di 71 e un prezzo di 4,43 euro per litro. Sono stati elencati altri sette prodotti con valutazione ottima punteggio e prezzo diversi ovvero:

Carapelli Bio: 8,14 euro per litro

Eurospin, Amo essere biologico, Podere del Conte 100% italiano biologico: 6,39 euro per litro

Carapelli il frantoio: 5,41 euro per litro

Desantis 100% italiano: 6,13 euro per litro

Desantis classico: 4,43 euro per litro

Conad Verso Natura Bio: 5,73 euro per litro

De Cecco classico: 5,70 euro per litro

