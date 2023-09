Sconti per migliaia di prodotti in supermercati e discount (patto antiflazione) e i migliori per nuova ricerca

Continuano ad aumentare i prezzi dei prodotti generici e alimentari a causa di una inflazione reale che avanza, e ispamiare sulla spesa diventa per questo fondamentale per ogni famiglia o italiano. In queto articolo vedremo:

Nuovo patto anti-inflazione al via ad Ottobre, sconti del 10% e oltre in supermercati e per grandi marche

I migliori supermercati e discount secondo nuova e recente analisi Altroconsumo 2023

Nuovo patto antiflazione al via da Ottobre

Sarà approvato formalmente il 28 Settembre nel prossimo Cdm del Governo, ma ormai è tutto pronto e il piano anti-inflazione partirà ad Ottobre.

Ci saranno circa 25mila fra supermercati, discount, catene commerciali e di negozi che hanno già aderito e lanceranno sconti,in modo particolare dei propri prodotti e marchi, del 10% e superiori.

Vi saranno sconti anche su grandi marche come Barilla, Ferrero, Nestlè e altri importanti brand italiani e multinazionali che hanno già aderito all'iniziativa senza dimenticare numerose sigle, tra cui Coldiretti.

Fuori da ogni negozio che aderisce all'iniziativa ci sarà un bollino governativo del patto anti-inflazione e, forse, su diverse etichetti di prodotti di singole marche

Il risparmio medio previsto è di circa 100 euro (a salire).



Supermercati: quali i migliori per prezzo e qualità

Acquistare generi alimentari è un'azione quotidiana comune, spesso basata su fattori come praticità e convenienza nella scelta del negozio di fiducia. Questo è quanto emerge da una indagine di Altroconsumo, che nel 2023 ha valutato il livello di soddisfazione dei consumatori intervistando 9.834 soci.

In base ai dati raccolti, sono state stilate le classifiche delle migliori catene di supermercati, ipermercati, superette ovvero negozi di prossimità, più piccoli e con meno prodotti, discount e insegne locali.

Davanti a tutti nella graduatoria dei migliori supermercati si trovano Esselunga e Ipercoop, seguiti da NaturaSì, Coop e Interspar. Queste catene erano già state menzionate come le migliori per i prezzi in un'indagine pubblicata lo scorso settembre, che riguardava la spesa con prodotti di marca, a marchio del supermercato e mista. Per quanto riguarda i discount, i migliori sono Eurospin e Aldi.

Queste catene sono molto apprezzate per i prezzi bassi: 9 su 10 hanno una valutazione eccellente, con l'eccezione di Tuodì, che è stata giudicata buona. I discount sono apprezzati anche per la qualità dei prodotti acquistati: solo Prix, IN's e Tuodì hanno una valutazione buona in questo senso, mentre le altre hanno tutte una valutazione eccellente. Per quanto riguarda le catene locali, invece, le migliori sono Supermercati Visotto, i brand romani Pewex e CTS Supermercati e la veneta Iperlando.

I partecipanti all'indagine di Altroconsumo hanno manifestato soddisfazione rispetto alla qualità dei prodotti a marchio del negozio, i private label, e ritengono che siano meno costosi rispetto a quelli di marca. 30 insegne hanno ricevuto un giudizio ottimo, 33 un giudizio buono e 9 un giudizio medio. I test condotti da Altroconsumo hanno mostrato che spesso i prodotti a marchio del negozio hanno una qualità buona o ottima e riescono a competere con quelli dei brand noti.

In generale, i clienti si sono detti abbastanza soddisfatti della qualità dei prodotti a marchio del discount, con un giudizio ottimo per i prodotti di Lidl ed Eurospin e buono per tutte le altre insegne, tranne Dpiù, IN's e Tuodì, che hanno ricevuto un giudizio medio. Anche i prodotti a marchio del supermercato hanno ricevuto buoni giudizi, con il punteggio più alto per quelli di Ipercoop, Coop ed Esselunga.

Quali sono gli elementi apprezzati nei supermercati secondo Altroconsumo

Nell'indagine condotta da Altroconsumo per determinare i migliori supermercati, agli intervistati sono stati chiesti quali fattori considerassero maggiormente nella scelta del negozio di fiducia. Il criterio più importante è risultato essere la praticità (33%), soprattutto in relazione alla facilità di raggiungere il punto vendita.

La convenienza è il secondo criterio più importante per il 25% degli intervistati, seguito dalla qualità dei prodotti disponibili (17%), e dal buon assortimento dei prodotti per il 13% del campione.

Altre considerazioni importanti per gli intervistati sono stati il comfort dei punti vendita, con Esselunga e Interspar risultati i migliori in questo aspetto (con 86 punti su 100); il tempo di attesa alla cassa, con NaturaSì ed Esselunga risultate le più apprezzate (con 80 e 78 punti) ma ben 19 su 72 insegne hanno ricevuto solo un giudizio medio; e la qualità della frutta e verdura fresca, con solo 3 insegne ottenendo un giudizio ottimo e ben 23 un giudizio medio.

Per quanto riguarda i discount, gli aspetti in cui gli intervistati sono meno soddisfatti sono la qualità del pesce, con un giudizio medio per tutte le insegne.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra