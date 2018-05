Terremoto, forte scossa oggi a Piacenza, Parma, Reggio Emilia sabato 19 Maggio 2018. Aggiornamenti in tempo reale

Un terremoto con una forte scossa è appena avvuta nel nord Italia, oggi alle ore 19,01, oggi sabato 19 Maggio 2018, in modo particolare si è sentito in Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. L'epicentro è Gropparello, vicino a Piacenza, con una magnitudo di ben 4.2 sulla scala Richter.

Il terremoto si è avvertito e percepito chiaramento a Piacenza, Brescia, Meda, Villlafranca in Lunigiana, Ciserano, Cadeo, Parma e meno a Milano, La Spezia, Genova, Borgo Val di Taro, Trazzeo sull'Adda.

Tuto è stato confermato dall'Ingv. Al momento, non sembrano esserci danni a persone o cose, ma vi daremo tutte le novità e gli aggiornamenti necessari in tempo reale.

Grande paura, comunque, come si evince sui messaggi su Facebook, Twitter, Instagram. Probabili scosse di assestamento, ma non certe, chiaramente, come avviene di solito, dopo un terremoto di questa portata.