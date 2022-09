Ultimissime previsioni aggiornate su chi vincerà elezioni oggi e a che ora e dove trovare risultati, exit poll

Sono in corso le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Si tratta di un periodo inconsulto, considerando che l'appuntamento con il voto è storicamente in primavera. Come un copione che si ripete, anche questa volta sono tanti i siti che sono attrezzati per seguire l'andamento delle urne con exit poll, proiezioni e dati sull'affluenza. Perché anche questa volta - al termine dell'esperienza con l'esecutivo Draghi - c'è incertezza e tante preoccupazione per il post voto.

C'è il Corriere della Sera che propone un accurato speciali e ci sono i vari portali la Repubblica, il Sole 24 Ore e l'Huffington Post. Un ampio speciale anche sul sito di Sky TG24. Ci siamo anche noi di businessonline.it a proporre aggiornamenti mentre il punto di riferimento ufficiale è il sito del Ministero dell'Interno. Vediamo in questo articolo:

Chi vincerà elezioni oggi: ultime previsioni

Sulla base delle ultime analisi sulle previsioni di voto per Fratelli d'Italia, Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, a giocare un ruolo decisivo nel risultato finale sarà il sud. Non a caso i leader di tutte le forze politiche hanno intensificato la propria presenza nel Mezzogiorno. Giorgia Meloni ha chiuso la campagna di Fratelli d'Italia a Bagnoli, periferia di Napoli. Giuseppe Conte, numero uno di Movimento 5 Stelle, è salito su 23 palchi al sud su 30 negli ultimi 15 giorni.

Ma come fa notare il Corriere della Sera, la partita è aperta per tutti e le previsioni aggiornate su chi vincerà elezioni oggi sono piuttosto contraddittorie. A tal punto che alcuni leader politici hanno scelto di seguire una strategia diversa.

Come quella di Enrico Letta: "Candidato di collegio nel Veneto, una sfida nella sfida che il segretario pd rivolge a Salvini, il segretario dem è stato al Sud per due giri, prima in Campania, poi in Calabria e Basilicata, nelle ultime due settimane. La caccia al voto nei territori meridionali è affidata molto ai numerosissimi amministratori dem, a cominciare dai governatori De Luca e Emiliano".

Con il sistema elettorale del Rosatellum si traccia la croce sul nome del candidato nel collegio uninominale e automaticamente si vota anche la coalizione di partiti o per il partito che lo sostiene. Non è possibile il voto disgiunto ovvero votare il nome di un candidato all'uninominale emettere la croce sul simbolo di un partito di un'altra coalizione, cioè non collegato a quel candidato dell'uninominale.

Così pure se si vota il simbolo di un partito nel proporzionale - a fianco del simbolo ci sono i nomi dei quattro candidati nel listino bloccato scritto a fianco, ma non si possono esprimere preferenze sui nomi -, il voto automaticamente si trasferisce anche al candidato collegato dell'uninominale.

Elezioni politiche: dove trovare risultati, exit poll in tempo reale

Per rimanere aggiornati su andamento degli scrutini, affluenza, risultati, aggiornamenti in tempo reale ed exit poll sulle elezioni politiche 2022, è possibile consultare ail sito del Ministero dell'Interno che ha realizzato uno speciale su questa chiamata al voto.

Punto di riferimento siamo anche noi di businessonline.it che forniamo aggiornamenti in tempo reale man mano che lo spoglio delle schede andrà avanti e sarà più chiaro il risultato delle urne. L'appuntamento con lo spoglio viene naturalmente seguito passo dopo passo anche dai principali portali di informazioni, dal Corriere della Sera alla Repubblica passando per il Sole 24 Ore.