AGGIORNAMENTIO 20 Frasi Auguri Natale divertenti: E per per proseguire andando oltre alle frasi, qui, invece, si possono trovare una serie di immagini, foto, filmati e video divertenti da inviare e e spedire epr gli auguri su Facebook, Whatsapp e sul cellulare in generale con mms e Sms Auguri di natale viode, foto, immagini da inviare a amici, amiche, fidanzato, fidanzato, colleghi di lavoro e a chi si vuole bene

AGGIORNAMENTIO 20 Frasi Auguri Natale divertenti: Non ci sono solo 20 frasi di auguri divertenti, simpatici e imperdibili, ma anche video e immagini che si possono inviare e pubblicare su cellulare, sms, mms, Facebook e Whatsapp. Qui ad esempio trovate video di elfi parlanti, Babbo Natale, rapper e tani figure di Natale personalizzabili con la propria faccia

AGGIORNAMENTIO 20 Frasi Auguri Natale divertenti: Sempre più persone ci richiedono nuove frasi di auguri divertenti, ecco allora dalle iniziali 10 con queste nuove 4 frasi passiamo a 20 frasi spiritose e ricordatevi che ne abbiamo più di 200 frasi, le raggiungete con i link qui a destra.

Frasi auguri di Natale divertenti:

Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti! probabilmente qualcuno ha chiesto un regolo prezioso a Babbo Natale!



I regali sono avvolti, le calze appese tutto quello che resta ora è il divertimento di una bella vacanza. Buon Natale



Se un giorno un uomo vestito di rosso con i capelli e la barba bianca ti mette in un sacco, non ti preoccupare… sono io che ho chiesto una cavolata per Natale!



Ho letto su un quotidiano che Babbo natale ricompensa con 500 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora, o mi dai il doppio, o gli dico dove ti trovi!

AGGIORNAMENTO 10 Frasi Auguri Natale simpatiche: In questo articolo abbiamo esposto ben 16 nuove frasi di auguri, vi ricordiamo che nella nostra sezione ad ho che trovate qui a destra ne troverete centinaia di ogni genere. Da segnalare la nuova sezione di immagini animate di Natale.

AGGIORNAMENTO: Sapete che abbiamo oltre 200 frasi recensite di Auguri di Natale, eccone di nuove divertenti, simpatiche e originali appena aggiunte:

Toc, toc è permesso? Ho una consegna da fare: un pacco di ti voglio bene. Ti auguri un sereno Natale e un felice anno nuovo



Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso. Buon Natale e felice anno nuovo



Nella busta un foglio di baci e un francobollo di coccole. Ad una persona molto speciale auguri di buon Natale

Non hai ispirazione per delle frasi originali e simpatiche? Quest'anno ne abbiamo prodotte 150 (trovi il link più avanti) completamente nuove e originali da inviare ai tuoi cari e che ti faranno fare sicuramente un figurone! Scegli quella più adatta alla personalità del destinatario dei tuoi auguri!

AGGIORNAMENTO Oltre alle 10 frasi più divertenti indicate qui sotto, aggiorniamo l'articolo con altre tre frasi simpatiche di Natale, molto scherzose e simpatiche! E vi ricordiamo che ne abbiamo più di 150 nella nostra sezione dedicata divise per categoria.

Complimenti! Sei stato selezionato per trainare la slitta di Babbo Natale. A breve un elfo passerà a casa tua a prendere la misura delle corna. Buon Natale!



A tutti coloro che lo scorso anno, per Natale, mi hanno fatto gli auguri di Buon Natale, augurato un anno ricco di felicità, salute ed amore, comunico che non sono serviti a nulla... per questo Natale sono invece più graditi... buoni spesa, soldi, assegni circolari, ecc... Grazie a tutti per l'attenzione! Buon Natale!



Natale è l'unico giorno dell’anno in cui uno sconosciuto barbuto può regalare un pacco di cui non si conosce il contenuto, e andarsene senza che nessuno si arrabbi

Auguri di Natale scherzosi

State scrivendo i biglietti di auguri? Volete inviare una lettera, una cartolina di auguri di Natale divertenti? O volete sfruttare i nuovi mezzi tecnologici come Facebook, Messenger e WhatsApp per augurare Buon Natale? In ogni caso avete bisogni di frasi originali, simpatiche e divertenti.

Per chi è difficoltà, il web è un ottimo punto di riferimento per le proposte che popolano i siti realizzati per l'occasione. Molte volte si tratta di citazioni d'autore o di frasi create dagli stessi utenti da inviare via SMS o via WhatsApp o da allegare a un biglietto o un messaggio di posta elettronica.

Classifica 10 migliori frasi di Auguri Natale divertenti

Vi proponiamo ora 10 frasi di Auguri di Natale giocose, a volte scherzose, sicuramente simpatiche e divertenti che potete fare a un vostro caro senza pericolo di offenderlo!

A Natale siamo tutti più buoni e disposti ad aiutare il nostro prossimo. Per questo fai come sto facendo io. Invia gli auguri di Natale alle persone più sfigate che conosci. Te ne saranno riconoscenti.

Finalmente sei riuscito a trascorrere il Natale con noi, tu che ogni anno sparisci misteriosamente e lasci quegli strani abiti rossi sparsi per tutta la casa. Tantissimi auguri di Buon Natale. PS: per il vestito che usi di Babbo Natale usa un buon ammorbidente per evitare che si possa restringere.

Per me Natale è veramente una festa che amo visto che, come l'anno scorso, vedo te che sono ben dodici mesi, 365 giorni per l'esatezza, che non ti penso. Buon Natale ... (i punti bianchi sono proprio perché non mi ricordo il tuo nome).

Per me Natale è veramente una festa che amo visto che, come l'anno scorso, vedo te che sono ben dodici mesi, 365 giorni per l'esatezza, che non ti penso. Buon Natale ... (i punti bianchi sono proprio perché non mi ricordo il tuo nome).

Lascia che la festa abbia inizio; lascia che lo spirito di Natale possa sfiorarti la mente; lascia che la gioia di Natale ti possa accarezzare lo spirito; ma soprattutto, lascia i miei regali in bella vista, in modo tale che io possa trovarli immediatamente e non aprire quelli digli altri. Tantissimi auguri di buon Natale.

Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. È arrivato il momento di dirti che sono stato io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale!!!

Messaggio dalla Lapponia. Babbo Natale sta arrivando a bordo della sua slitta con un carico da consegnarti. Sono gli auguri da parte mia e della mia famiglia. Mi raccomando, pulisci il camino!

Altre frasi di Auguri di Natale divertenti

Altre frasi di Auguri di Natale spiritose

Altre frasi di Auguri di Natale simpatici

Auguri di Natale frasi divertenti e religiose

Il sito amando.it è certamente tra i più completi. Oltre a suggerire le parole più adatte per fare gli auguri, ospita anche una ricca collezione di frasi di Auguri Natale 2017, come biglietti auguri, filastrocche, poesie e racconti. Tra le frasi più gettonate c'è "Luna d'argento con stelle dorate, gnomi, folletti e fatine incantate. Una pioggia di stelle e un pensiero fatato per un buon natale da togliere il fiato!". E poi ci sono i 70 modi diversi per augurare Buon Natale in tutte le lingue del mondo. Può rivelarsi utile anche pensieriparole.it. Accanto agli auguri religiosi, ci sono anche quelli che spostano l'accento su altre tradizioni di questo appuntamento.

Cartoline Auguri di Natale

Una soluzione sempre più gettonata è quella delle cartoline elettroniche, che spesso portano con sé foto e immagini divertenti o video adatti per l'occasione. Fra i più popolari anche per questa ricorrenza c'è cartoline.it. Fra la sezione in cui cercare la card più adatta ci sono Alberi di Natale, Angeli di Natale, Animazioni flash di Natale, Atmosfera natalizia, Auguri animati di Natale, Babbo Natale divertente, Biglietti di auguri di Natale, Buon Natale in tutte le lingue, Canzoni di Natale, Filastrocche di Natale, Frasi di Natale, Letterina a Babbo Natale, Natale con la neve, Palle sfere e globi di neve, Panettone e pandoro, Pensieri di Natale, Poesie di Natale, Presepi e Natività, Sexy auguri di Natale, Spirito natalizio, Video di Babbo Natale, Video di Natale.

Frasi Auguri di Natale biglietti, immagini, foto, video.

Merita una visita il sito rivelazioni.com per le video-cartoline da inviare ad amici e parenti, tra cui quello consigliato di Babbo Natale e le renne dispettose. Il sito biglietti-auguri.com permette la personalizzazione dei biglietti di auguri con pochi click. A conclusione dell'operazione è possibile salvare il lavoro sul PC, stamparlo, inviarlo con un messaggio di posta elettronica e condividerlo sui principali siti di social network, Facebook e Twitter compresi. Sul sito mondopps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema natalizio.