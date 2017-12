Auguri di Natale: 10 frasi divertenti, 10 frasi simpatiche, 10 frasi originali

Tra frasi divertenti, simpatiche e originali c’è solo l’imbarazzo della scelta per le combinazioni di parole che si possono dedicare ad amici, parenti e colleghi di lavoro per augurare loro un felice Natale 2017. Nonostante, però, scrivere gli auguri di Natale possa sembrare molto semplici, per molti tanto semplice non è e sono sempre più le persone che solitamente consultano il web per avere spunti sulle frasi di auguri da scegliere. Il primo passo da compiere in tal senso, comunque, dovrebbe essere quello di decidere che genere di augurio si vuole inviare: se il solito classico romantico o tradizionale o un augurio diverso dal solito, scegliendo frasi di auguri di buon Natale più originali e spiritose.

Auguri di Natale: 10 frasi divertenti

Le frasi di auguri di buon Natale da inviare ad amici, parenti ma anche colleghi di lavoro, soprattutto se stretti, possono essere certamente tradizionali e formali ma anche particolarmente divertenti, pur mantenendo quel sotteso significato d’amore insito del Natale. Del resto, si tratta forse dell’unica festa che tutti attendono per celebrare il vero senso dell’amore, quello familiare. Le feste natalizie sono, infatti, per tradizione accertata, le uniche in cui tutte le famiglie si riuniscono, trascorrendo tutti insieme grandi momenti di gioia e serenità. Quale miglior modo che scegliere di inviare messaggi e scrivere biglietti di auguri di buon Natale che siano simpatici.

Per avere qualche idea su frasi di auguri di buon Natale divertenti da inviare proponiamo di seguito una serie di idee da cui si potrebbe trarre spunto, come:

‘I bambini buoni ricevono tanti doni, gli amici più cari ricevono gli auguri più veraci’; ‘Causa crisi economica, ho preso gli auguri di Natale all'Ikea. Montali tu quando hai tempo. Tanti auguri’; ‘Ho chiesto a Babbo Natale di portarti una macchina lussuosa, una villa meravigliosa, uno yacht che possa contenere tutti tuoi amici, un lavoro straordinario e di realizzare tutti i tuoi sogni. C'è solo un problema: che tu creda ancora a Babbo Natale’; ‘A Natale siamo tutti più buoni e disposti ad aiutare il prossimo e allora fai come sto facendo io: invia gli auguri di buon Natale alle persone più sfigate che conosci. Te ne saranno riconoscenti’; ‘Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro del mondo per portare i doni a tutti i bambini. Aperto il casting per sostituirlo. Perchè non invii anche tu una tua foto? La stazza è la stessa. Buon Natale e felici feste’; ‘Messaggio dalla Lapponia: Babbo Natale sta arrivando a bordo della sua slitta con un carico da consegnarti. Sono gli auguri da parte mia e dalla mia famiglia. Pulisci il camino, mi raccomando’; ‘Natale con i tuoi, il nuovo anno con chi vuoi, e pensami se puoi. Felice Natale e buone feste’; ‘Toc Toc è il buon vecchietto che entra dal caminetto per lasciarti un pensierino. Splash, spash è caduto il buon vecchietto ma non si è rotto il pacchetto. Ha lasciato anche un biglietto: tanti auguri di un sereno Natale con tanto affetto’; ‘Si cambia auto, casa, vestiti, ragazzo, le scarpe, il look, il lavoro, l'anno; ma mai gli amici. Un caro augurio di Buon Natale a tutti voi’; ‘Quest'anno non aspettarti regali. Sono al bar con Babbo Natale e credo che qui le cose andranno per le lunghe. Tanti auguri’.

Frasi auguri Natale 2017: 10 frasi simpatiche

Le frasi di auguri di buon Natale romantiche e tradizionale possono essere sostituite da frasi ugualmente piene di sentimenti ma anche simpatiche, che insieme all’espressione di amore, riescano anche a strappare un sorriso, senza però mai dimenticare lo spirito natalizio e del senso degli auguri da dedicare ai propri cari. Proponiamo di seguito una serie di frasi di auguri di buon Natale simpatiche da cui si potrebbe prendere spunto, come:

‘Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Natale’; ‘Auguri a tutti coloro che non sorridono, perchè lo facciano. Auguri a chi non sa cosa regalare. Auguri a chi si è appena comprato il regalo che nessuno gli avrebbe mai fatto’; ‘Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. Tanti auguri a tutti’; ‘Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. Auguri di un felice Natale 2017’; ‘Il troppo pensare a cosa scrivere nel biglietto di auguri mi ha lasciato senza parole e a momenti mi faceva esplodere il cervello. L'unica cosa che posso, quindi, dirti è una sola: tantissimi auguri per un felice e sereno Natale’; ‘Finalmente sei riuscito a trascorrere un Natale con noi, tu che ogni anno stranamente sparisci lasciando quagli strani abiti rossi sparsi per tutta casa. Infiniti auguri di buon Natale’; ‘Volevamo farti un regalo speciale e abbiamo deciso di passare con te il Natale. Speriamo che questo regalo ti sia gradito: tanti auguri di un felice Natale’; ‘Avevamo pensato di regalarti per Natale la statuina del Presepe dell'asinello ma poi, pensandoci, se ti avessimo privato anche di questo ruolo in casa non avresti fatto più davvero nulla. Sorridi e tanti auguroni di buon Natale’; ‘Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve del Polo Nord non basterà ad imbiancarlo’; ‘Che il profumo dell’abete e la magia del Presepe vi portino felicità e tante ore liete. Tantissimi auguri per un felice Buon Natale’.

Frasi buon Natale: 10 frasi originali

Non solo divertenti e simpatiche: le frasi per augurare un buon Natale ai propri cari, amici, parenti e genitori possono essere anche originali, diverse dalle solite. E per chi volesse spunti e idee di questo genere di frasi, proponiamo di seguito una carrellata di consigli come: