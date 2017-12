Auguri di Natale 2017-2018, Buone Feste e Capodanno: frasi, sms, foto, biglietti, disegni più belli da stampare o inviare

Problemi con gli auguri di Natale 2016? Non ce ne possono essere in caso di consultazione del web per cercare le frasi migliori, le cartoline più divertenti, le foto più adatte, tra tradizione e originalità. In tutti i casi, poco importa che vengano dedicate via WhatsApp, con un SMS con una mail. Tra i siti più interessanti da prendere in considerazione c'è sicuramente la nostra sezione con centinaia di frasi di Auguri di Natale originali. La ragione è molto semplice: ogni giorno arrivano proposte nuove perché sono pubblicate dagli stessi utenti. Con due click e inserendo nome e indirizzo di posta elettronica, propri e del destinatario, è possibile dedicare la frase. Un apposito contatore segnala le frasi più gettonate.

Tra le più dedicate c'è la seguente: "Il Natale è arrivato e tutti cercano un bel regalo da fare a chi si vuol bene, ma il dono più grande e più bello rimane sempre quello di avere, nella vita di tutti i giorni, persone che ti amano e ti stanno accanto nei momenti più difficili... ed in quelli più belli. Buon Natale di cuore!". Del medesimo tenore è il sito pensieriparole.it, con la sola differenza che il gradimento dei lettori è indicato dal numero di cuori. Secondo Saverio, Natale non è donare solo quando si ha in più. Natale è donare con i frutti di piccole privazioni. È bello donare e ricevere così. A disposizione ci sono decine decine di pagine zeppe di proposte.

E che dire di frasidinatale.it? Si tratta di una piattaforma sviluppata per l'occasione. Nessun effetto speciale, ma solo tante idee e tante parole per augurare buon Natale e buone feste. Divertenti immagini sul Natale 2016da inviare con WhatsApp sono presenti sul sito iltuocruciverba.com, come quelle dei minions di Cattivissimo me di Natale o della cesta dei panni sporchi da lavare. Una ricchezza maggiore è addirittura presente sul sito whatsappmania.it. La procedure da seguire è molto semplice: scegliere l'immagine preferita, salvarla sul proprio smartphone e spedirla come se fosse una fotografia. Tutto molto simile con immaginiwhatsapp.it.

Sul versante cartoline elettroniche, in prima fila c'è anche rivelazioni.com. In prima battuta propone card interattive: Buon Natale!, Coro di renne, Macchina del tempo, Buon Natale in tutto il mondo, Babbo Natale sui tetti, Palla di neve, Clicca sulle lampadine. Poi ci sono le video-cartoline, tra cui Jingle Elves, Buon Natale con il linguaggio dei segni, Buon Natale tra amici, Jingle Balls, Jingle Balls Babbo Natale, Merry Christmas Orsetto, Auguri Gangnam Style, Auguri dai migliori amici, Joe Boxer, Bianco Natale. Infine ci sono quelle tradizionali, quelle in flash, oltre a immagini animate, oltre a decine di emoticons, clipArt, avatar, pixelArt.

Pensati soprattutto per i più piccoli, ci sono i 266 disegni da colorare sul Natale 2016 di stampaecolora.com. Ancora più ricca è la sezione sul Natale di maestramary.altervista.org, tra biglietti, addobbi, striscioni, ghirlande, festoni, cornicette, disegni, segnaliberi e letterine. Nella maggior parte dei casi sono disponibili sia in formato PDF, più facili da stampare, e sia come immagine GIF.