Con l’avvicinarsi delle feste natalizie non possiamo fare a meno di inviare gli auguri migliori di Natale alle nostre persone più care come fidanzata e fidanzato e se è vero che i biglietti scritti a mano hanno più valore di quelli già predisposti, è anche vero che in un’epoca moderna e tecnologica come la nostra i modelli digitali hanno ormai assunto pari importanza e questo sia per la semplicità e la rapidità di utilizzo, sia perché in un periodo di forte crisi come quello che stiamo vivendo essi ci permettono di risparmiare mantenendo inalterato il nostro scopo finale che è quello di recapitare i nostri più sinceri auguri alle persone che apprezziamo; infondo ricevere auguri fa sempre piacere e siano essi in forma cartacea, siano essi in forma digitale, vengono considerati sempre un nostro piccolo regalo.

Quindi anche per questo Natale 2016 spazio alla tecnologia! Con le email, con gli invii gratuiti dalle app di messaggistica come Whatsapp, con le applicazioni dei social network ma anche con le cartoline digitali offerte gratuitamente dagli innumerevoli siti presenti sul web che tra le altre cose permettono la personalizzazione delle nostre missive augurali con frasi scritte di nostro pugno garantendci così quel pizzico di originalità in più rispetto a ciò che può restare confinato nello standard.

E’ questo il caso di 123greetings, visitabile all'indirizzo www.123greetings.com, che pur essendo presente in internet ormai da decenni risulta sempre aggiornato, inoltre, grazie alla molteplice disponibilità di cartoline animate e interattive garantisce ogni volta quell’attimo di sorpresa che non guasta mai in chi le riceve.

Ma per chi dovesse trovarsi proprio in riserva di parole, ecco che il web mette a disposizione una serie di siti su cui, in quest caso, è doveroso fare un salto: per esempio su www.frasidinatale.it è possibile trovare frasi divertenti o a carattere religioso, brevi sms o aforismi, tutti inerenti a questa speciale festa che sarà il nostro Natale 2016.

Invece sulla sezione dedicata di www.messaggi-online.it, è possibile scegliere la frase che più fa al caso nostro ed inviarla direttamente via mail al nostro destinatario grazie all’apposito tasto situato alla fine di ogni messaggio.

Anche www.pensieriparole.it e www.frasiaforismi.com dedicano una sezione al Natale dalla quale possiamo estrapolare la nostra frase di auguri o più semplicemente prendere spunti.

Insomma, il web ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per inviare gli auguri più belli per fidanzata e fidanzato e simpatici sia quando siamo a corto di parole sia quando vogliamo essere particolarmenti originali e distinguerci da ciò che risulterebbe più tradizionale. A tale scopo ci vengono in soccorso alcune applicazioni tra le quali Elf Yourself, disponibile all’indirizzo www.elfyourself.com e utilizzabile sia da pc che su dispositivi portatili con sistemi iOs e Android; con Elf Yourself e una manciata di selfie possiamo diventare i protagonisti di divertentissimi video natalizi da inviare successivamente ai nostri destinatari.

E poi perché non utilizzare anche quell’immenso contenitore di video che si chiama Youtube?

Infatti, attraverso una semplice ricerca sul portale è possibile trovare una grande quantità di video di genere natalizio in stile umoristico, poetico e via dicendo, sarà sufficiente copiare il link di quello che più ci è piaciuto e inoltrarlo ai nostri contatti tramite email o Whatsapp ma anche pubblicarlo sui nostri social network preferiti come Facebook o Twitter e così via. Sarà sempre una bella sorpresa.

Se poi volessimo aggiungere dei piccoli regali concreti per impreziosire i nostri auguri e renderli ancora più speciali potremmo affidarci ad Amazon su cui sono presenti sempre delle ottime idee regalo corredate da offerte e promozioni, anche Light In The Box propone idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche, persino con offerte dell’ultimo minuto.

Possiamo decidere di restare sul classico regalando un libro da scegliere sul sito di Feltrinelli e, con un tocco di classe in più, acquistare una gift card con validità sia sul sito che in negozio, un’idea regalo che sarà davvero gradita a chi è appassionato di lettura.

E infine potremmo decidere di augurare un felice Natale 2016 oltre alla ragazza o ragazzo anche a chi non conosciamo affatto...

Avete letto bene, proprio così. E potremmo volerlo fare con poche parole ma con grandi gesti attraverso una donazione diretta o acquistando regali solidali e gadget sul sito di Amref , in questo modo, saremmo certi, anche questo Natale 2016 diventerebbe un Natale davvero speciale.