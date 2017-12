Auguri di Natale, Capodanno, Buone Feste 2017-2018 frasi per stupire amici, moglie, marito, fidanzato, papà, mamma

Una delle domande più ricorrenti in questi ultimi giorni prima del Natale 2017 ( e capodanno 2017-2018) è cosa scrivere per inviare sentiti auguri di buon Natale e buon Feste ad amici, parenti, mamme, papà, fidanzati, fidanzate e colleghi. Sono tantissime le possibili scelte tra cui orientarsi, molto dipende dal destinatario del messaggio di auguri. In base, infatti, alla persona si decide se inviare auguri più formali, informali, divertenti, spiritosi, romantici o religiosi.

Tra le più frasi più religiose tra cui scegliere ci sono per esempio ‘Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale’, ‘Nell’attesa della nascita del bambin Gesù ti auguro tanta pace, gioia e serenità’, ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Aria di festa, cuori ricolmi di gioia attendono, con fervida speranza, che si compia il miracolo del Natale. Tanti Auguri’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’.



Altri suggerimenti possono essere ‘A voi che mi avete insegnato a guardare le cose con il cuore e non con gli occhi, ad ascoltare con l’anima e non con le orecchie, voglio dimostrare tutto il mio affetto soptattutto in questo giorno cosi speciale. Grazie mamma e papà e buon Natale’, ‘Che la magia di Natale vi circondi, consolidando ancora di più la gioia di stare insieme, di condividere e di portare felicità nella nostra bella famiglia. Auguri di buon Natale, mamma e papà, vi voglio tanto bene’, o ancora, ‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto’.

Ma si possono anche scegliere frasi come ‘Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, ‘Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’, o ‘La gioia del Natale è guardarti e capire che il regalo più bello è già arrivato. Buon Natale amore mio’, ‘Che Natale fortunato, hai appena trovato lavoro, a breve arriveranno le altre renne ad aiutarti a trainare la Slitta di Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’.

Per augurare un felice Natale ai propri amici, ci si può orientare su frasi come ‘Amo avere tra i miei ricordi più cari le nostre pazze serate insieme piene di tanti momenti tra risate e armonia. Per tutti i bei momenti che mi hai donato amico mio, voglio augurarti un Natale splendido come te! Tanti auguri di buon Natale’, ‘Ho capito che nella vita tutti vogliono vivere sulla vetta del monte, ma la vera felicità si conquista durante la salita. Ed è splendido fare questa strada assieme a te. Che sia per te un Natale ricco di tante belle emozioni’, ‘I miei auguri di Natale diventino per te sorrisi sinceri, pura gioia, amore, amicizia e una famiglia che ti faccia sentire tutto l’affetto del mondo. Auguri di Buon Natale con tutto il cuore’.

