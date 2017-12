Frasi Auguri di Natale 2017 e Frasi Buon Anno 2018 per spedire con biglietti originali, video divertenti, foto originali

AGGIORNAMENTO Frasi Auguri di Natale e Frasi Buon Anno 2016-2017: Per tutti questi motivi abbiamo, dunque, pensato di iniziare fin da subito a preparare una serie di frasi di auguri di Natale e Buon Anno perchè non servono solo un giorno prima o lo stesso 24-25 Dicembre, ma spesso proprio in questi giorni pre-festivi

Frasi, video da realizzare e personaliti, bigliettini, foto sono i diversi modi ormai possibili per augurare buon Natale e buon anno nuovo ai propri amici e alla propria famiglia. Le idee e i consigli per cosa scrivere o che genere di video o immagini inviare sono tantissimi, basta solo decidere quale scegliere in base, chiaramente alla persona destinataria degli auguri. Si possono inviare frasi delle più classiche come 'Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di Buon Natale amica mia', 'Che il 2017 alle porte possa realizzare ogni tuo desiderio. Auguri di buon anno a te e famiglia', 'Con l'augurio che il nuovo anno possa regalarti tutte le gioie che si desideri'.

Ma anche ‘Un nuovo anno d’amore, amicizia e felicità per tutti i miei amici’, ‘L’augurio migliore per l’anno che verrà, vivere ogni singolo giorno, con le aspettative e i sogni del primo. Buon 2017’, ‘Con l’augurio che questo Natale e il nuovo anno 2017 riescano a riempire il tuo cuore di grande gioia e felicità permettendoti di vivere tutto ciò che vuoi al meglio. Tanti auguri’. O scegliere frasi più divertenti, simpatiche, originali come 'Messaggio dalla Lapponia: Babbo Natale sta arrivando a bordo della sua slitta con un carico da consegnarti. Sono gli auguri da parte mia e della mia famiglia. Mi raccomando, pulisci il camino. Augurissimi di buon Natale', 'Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. E' arrivato il momento di dirti che sono stato io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale', 'Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale'.

Tra le frasi più originali si potrebbero scegliere invece 'Quando riceverai questo messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all'infinito. Buon Natale 2016', 'Che la pace del Natale possa essere il grimaldello per aprire tutti i cuori chiusi dall'odio, possa illuminare i sentieri della tua vita , anche i più oscuri. Auguri sinceri di Buon Natale'.