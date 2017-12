Immagini, video Auguri di Natale e Buone Feste per Augurare Buon Natale a chi si vuol bene

AGGIORNAMENTO: Fai gli auguri di Natale e buone feste in maniera unica ed originale. Segui i nostri consigli e prendi spunti dalle selezioni che abbiamo scelto per te. Qui i siti migliori dove trovare le foto, le immagini, le frasi, le cartline animate più belle ed originali per inviare immagini di auguri di Buon Natale alle persone più importanti della tua vita.

Quali sono le frasi più belle per augurare un felice Natale ad amici e parenti? Quale il modo originale da scegliere per sorprendere? Mancano ormai pochi giorni al Natale 2017 e insieme alla corsa al regalo, sono in tantissimi coloro che cercando di scegliere le frasi migliori da dedicare a mariti, mogli, fidanzate, fidanzati, amici, amiche, ma anche colleghi e capi di lavoro per augurare a tutti buon natale e buone feste.

Si tratta di auguri che potrebbero essere espressi con poche e semplici parole ma a volta c’è chi si perde di fronte a questi auguri così come c’è chi cerca modi carini e diversi dal solito per fare gli auguri.

Frasi Auguri di Buon Natale per tutti

Gli auguri per un buon Natale si possono scrivere su bigliettini o inviare con tante e diverse frasi a seconda, chiaramente, del destinatario. Di seguito proponiamo una serie di esempi da frasi per augurare un felice Natale alle persone del cuore, genitori, sorelle, fratelli, mariti, mogli, fidanzate, fidanzate, come

La neve che cade, il profumo dei biscotti nel forno, le luci dell'albero e del presepe. tutto questo mi fa ricordare la nostra infanzia e quanto fosse piena di gioia e felicità. Per questo ti voglio augurare un Buon Natale, cara sorella mia, che sia bello come quello che vivevamo da bambine

Alla donna più speciale della mia vita voglio augurare uno splendido natale. Che tutto l'amore che mi hai saputo donare possa esserti restituito. Tanti auguri di buon Natale mamma

A voi che avete reso la mia vita migliore e che avete sempre saputo sostenermi e donarmi amore. Vi auguro un Natale ricco di soddisfazioni e pieno di gioia e felicità. Augurissimi dalla vostra bimba. Vi voglio un mondo di bene mamma e papà

Sei l'uomo che ha reso migliore la mia vita, la mia forza, la mia felicità. Tanti auguri di buon Natale al miglior marito del mondo

Auguro un Natale pieno di felicità alla donna che riesce a rendere ogni mio giorno gioioso e felice. Con immenso amore Buon Natale

Auguri Natale per collega

Per auguri da inviare ai colleghi si possono, invece, scegliere frasi come:

Decisioni, emergenze, problemi e grandi progetti ogni giorno dell'anno passato hanno messo a dura prova la nostra tenacia. Colgo l'occasione per augurare a te e ai tuoi cari un Buon Natale e per ringraziarti di cuore per la tua collaborazione e la tua professionalità. Brindiamo alla lealtà e ad un ottimo lavoro di squadra Difficile concentrare in una sola frase la gratitudine che provo per l'anno trascorso fianco a fianco. Problemi, discussioni e ostacoli sarebbero stati insormontabili senza la tua professionalità e il tuo spessore umano: grazie. Ti auguro di trascorrere un Natale di pace e serenità circondato dai tuoi affetti

Auguri di Buon Natale con immagini, foto, cartoline animata

Una parte importante delle feste di Natale è certamente lo scambio di regali con familiari ed amici e di auguri e la stessa intensità e dedizione che qualcuno mette nella scelta del regalo giusto, da molti viene impiegata anche nella scelte delle parole di un messaggio che devono accompagnare quel regalo.

Non solo frasi però: gli auguri di buon Natale e di buone feste si possono anche con immagini, foto e cartoline animate e per chi avesse poche idee e desiderasse spunti per messaggi di auguri con immagini o foto, anche da personalizzare magari in stile prettamente natalizie, o inviare cartoline animate e colorate, basta semplicemente consultare siti web specifici o dal propri smartphone scaricare app dedicate.