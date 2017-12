La classica frase di auguri di Natale in inglese è: "Merry Christmas" che vuol dire appunto Buon natale, questa frase possiamo usarla sia per fare gli auguri ad amici e parenti ma anche per fare auguri formali come ad una professore oppure a un datore di lavoro.

Auguri di Natale in inglese

Un sito dove possiamo trovare delle frasi carine di auguri in inglese è: www.frasiaforismi.com. In questo sito c'è anche la traduzione sotto ogni frase. Queste frasi possiamo mandarle tramite messaggio whatsapp oppure pubblicarla semplicemente sul profilo facebook.

Un altro sito dove ci sono delle idee, cartoline, frasi ecc.. in inglese è: www.123greeting.com. In questo sito web però sono presenti solo cartoline elettroniche in inglese. Questo non è un problema basta andare su google traduttore, copiare e incollare la frase ed ecco qui la traduzione. Le cartoline presenti nel sito sono l'ideale se vogliamo fare gli auguri in inglese via e-mail. Ci sono anche delle cartoline animate, sia per fare gli auguri di Natale.

Frasi Auguri Natalizi

Scrivere gli auguri in inglese è un modo per non essere ogni anno ripetitivi nel scrivere le stesse frasi in italiano quindi cambiando lingua con un semplice Sms, e-mail potremmo stupire chi riceverà gli auguri. Una frase carina da scrivere, potrebbe essere: "Happy Christmas to you and your sweet family" che significa "felice Natale a te e alla tua dolce famiglia".

Infine l'ultimo sito dove potrete trovare decine di frasi di auguri di Natale di tutti i tipi. Qui potrete trovare anche le traduzioni.

Non mi resta che augurarvi: "Merry Christmas".