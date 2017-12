Frasi Auguri di Natale: 10 frasi più simpatiche, 10 frasi più divertenti, 10 frasi più belle

AGGIORNAMENTO: Il countdown per l'arrivo del Natale sta arrivando agli sgoccioli. Se non hai ancora pensato alle frasi più simpatiche, belle, divertenti da inviare alle persone a cui vuoi più bene non preoccuparti. Sei sulla pagina giusta. Qui di seguito potrai trovare le dieci frasi più belle, simpatiche, originali e divertenti per augurare in maniera unica con auguri di Natale divertenti.

A qualche giorno dalle celebrazioni di Natale 2017, per chi avesse ancora bisogno di spunti e idee di frasi per augurare un buon Natale ad amici e parenti, proponiamo di seguito la lista di alcune delle migliori frasi da poter dedicare. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Auguri Natalizi le 10 frasi più belle

Tra le frasi di auguri di Natale 2017 più belle, certamente alcune delle composizioni più famose da dedicare ad amici e parenti cui si vuol bene, frasi come

'A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati' (Alda Merini) Spero che l'arrivo di Gesù Bambino a riscaldare il cuore degli uomini troppo spesso avvizzito, riempia anche la tua casa con la gioia chela tua famiglia merita. Buon Natale 2017 Gesù bambino ci insegna che le cose più belle non si guardano con gli occhi della mente,ma con quelli del cuore. Possa tu guardare il mondo attraverso la lente del cuore. Un augurio caloroso e sincero di Buon Natale Che la gioia di Gesù Bambino venuta sulla Terra per donare amore e libertà agli uomini splenda sempre sulla vostra casa e sulla vostra famiglia. Buon Natale Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella saggezza dell'animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale Vi auguro di vivere questo Natale all'insegna della semplicità, della gioia e della fratellanza per la nostra famiglia e per il mondo interno. Sereno e felice Natale 2017 In un mondo pieno di odio e guerra, siate angeli cellla pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di buon Natale. Buone feste 'Non smettere mai di sognare e dedicati con il cuore ai tuoi desideri più grandi. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale Che queste feste siano per te i tuoi cari l'occasione per riscoprire speranza, lealtà e amore. Felice natale e buone feste.

Frasi Auguri di Natale le 10 più divertenti

Se invece si desidera augurare un buon Natale ai propri cari in maniera più divertente e spiritosa allora si possono scegliere frasi come

Messaggio dalla Lapponia: Babbo Natale sta arrivando a bordo della sua slitta con un carico di regali da consegnarti. Sono gli auguri da parte mia e della mia famiglia. Mi raccomando, pulisci il camino Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Sarebbe il momento di chiedergli un regali ben preciso: un cervello. Buon Natale Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. E' arrivato il momento di dirti che sono stati io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale e buone feste Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale Il Natale vuol dire gioia, amore e condivisione. Non lasciarti sfuggire questi sentimenti ma conservali nel tuo cuore. Questo è il mio augurio per il Natale 2017 Quando riceverai questo messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all'infinito. Buone feste Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in banca, una villa con piscina e giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale. Ti devi accontentare dei miei migliori auguri per un sereno e felice Natale A Natale tutti vanno alla ricerca del regalo da fare alle persone più care. Ti auguro però di ricevere quello più bello: essere circondato da persone vere che lottano, soffrono e sperano insieme a te nella buona e nella cattiva sorte. Mille auguri di buon Natale 2016 Ogni anno il 25 dicembre si festeggia la nascita di Gesù Bambino. Possa quest'anno la sua luce riempire di pace e serenità il mare della tua anima. Buone feste e felice anno nuovo Babbo Natale scenderà dal camino per portarti il dono più bello che tu possa ricevere: un sacco di grande amore da parte mia per te. Augurissimi di buon Natale 2017.

Auguri di Buon Natale le 10 frasi più simpatiche

Per inviare invece auguri di Natale con frasi più simpatiche e spiritose si può spaziare tra idee come