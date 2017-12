Sono sempre tantissimi gli auguri di buone feste natalizie che puntualmente ogni anno vengono inviati ad amici, parenti lontani e colleghi. E per ogni messaggio c’è chi, odiando la solita frase standard e se vogliamo anche ‘fredda’ di semplici auguri, si diletta alla ricerca di parole e pensieri interessanti, romantici, divertenti o originali che possano colpire e rimanere impressi nei ricordi dei destinatari.

Idee Auguri di Natale Biglietti

Ma tra chi ha tantissima fantasia e originalità, c’è anche chi ne ha decisamente poca e per loro il consiglio è quello di farsi un giro sul web, dove si possono consultare siti Internet ad hoc, dopo tanti anni abbiamo realizzato anche la nostra sezione ad hoc con oltre 200 frasi con tante idee di Auguri di Natale per amici, genitori, fratelli, fidanzate, mariti, colleghi, religiose, spiritose...

Sono disponibili infatti frasi e pensieri di ogni tipo, da quelli più formali a quelli più informali a quelli strettamente per persone con cui si ha tanta confidenza, e a parte riproporli, si potrebbero anche personalizzare quanto meno sul finale. Una volta deciso che tipo di messaggio inviare, tra quello più classico, quello più serio o divertente, ironico o originale, o di stampo prettamente religioso e spirituale, ci si può sbizzarrire nella scelta delle modalità di invio. Se fino a qualche anno fa trionfavano, infatti, lettere, bigliettini ed sms, oggi c’è un ampio ventaglio di possibilità tra cui scegliere.

Auguri su Whatsapp, cartoline, sms, mms, twitter

Via libera alla propria fantasia, dunque, su Facebook, Twitter o whats app, via Mms o via email, grazie alle quali si possono inviare non solo lunghi testi scritti per augurare un felice Natale o semplici messaggi ma anche cartoline colorate, divertenti e animate che magari rappresentano un modo diverso dal solito per fare gli auguri. E allora ecco alcuni esempi per inviare auguri di Natale sentiti, da ‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, alla classica ‘Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia’ a ‘Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’.

E ancora, ‘Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale’; o le più divertenti ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’.