Frasi Auguri Buon Natale e Buone Feste 2017-2018 biglietti, sms, cartoline per email, Whatsapp, Facebbok simpatici, originali

Augurare un Buon Natale 2016 attraverso frasi, biglietti, parole del cuore ma anche con immagini, video foto animate di personaggi Disney completamente immersi in atmosfere natalizie, gli amatissimi Minions travestiti da Babbo Natale ma anche rappresentazioni di sé stessi con lunghe barbe bianche e cappellini rossi. Sono tantissimi i modi per augurare un felice Natale pieno di pace, amore, serenità e gioia, ad amici, parenti, fidanzati e fidanzate, e ci si può sbizzarrire in ogni modo, anche creando video originali, spiritosi e divertenti da inviare via mms o anche tramite mail, Facebook e Whats app. Per chi volesse dilettarsi con questo innovativo modo di augurare un sereno Natale ai propri cari può usare anche le tante app ormai create per realizzare video dai propri smartphone.

Tra queste spicca OH OH OH che permette anche di registrare e integrare la propria voce nel vide di Natale da inviare. Due, in particolare,le modalità possibili per realizzare video: quella standard da 20 secondi e quella con scene particolari da 100 secondi che consente anche di inserire effetti speciali. Questa app ha anche frasi pre impostate che possono però essere modificate e personalizzate da ognuno in base magari al destinatario del messaggio di auguri.

Auguri di Natale formali

Se c’è chi si divertirà a creare video originali, c’è anche chi preferisce inviare le classiche frasi di auguri che possono certamente essere diverse, tra quelle più spiritose a quelle più religiose, informali o formali, pensate soprattutto per colleghi di lavoro, capi e conoscenti cui si desidera augurare Buon Natale 2016. E’ possibile pertanto farlo con parole come ‘Di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’, o anche con un semplice ‘Buon Natale 2016 a Lei e famiglia’.

Dediche natale per amici

Ci si può quindi sbizzarrire con gli auguri per gli amici e i parenti, più e meno stretti, con frasi come ‘Sperando che questo Natale ti porti tutta la felicità che desideri. Buone feste e Buon Natale 2016’, ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto’, ‘Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, ‘Un augurio speciale per una persona speciale come te che merita il meglio da questo Natale. Felici Feste’, ‘Che queste feste possano essere per te l’occasione più bella da trascorrere con amici e famiglia. Augurissimi di Buon Natale 2015’.

Auguri natalizi religiosi

Per augurare un buon Natale più religioso, si possono invece scegliere frasi come ‘Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale’, ‘Accendiamo i nostri cuori e gioiamo insieme per la nascita di Gesù. Auguri di buon Natale’, ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ‘Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale’, ‘Allegria nell'aria, le luci, i colori, i cuori che si riempiono di gioia e speranza per la venuta al mondo del Bambinello. Auguri di buon Natale mondo’, ‘Aria di festa, cuori ricolmi di gioia attendono, con fervida speranza, che si compia il miracolo del Natale. Tanti Auguri’.

Chi cercasse spunti e idee per frasi da inviare per augurare un Buon Natale 2015 potrebbe consultare anche siti web specifici come i soliti www.pensieriparole.it e www.frasionline.it, www.supernatale.com, http://www.frasidinatale.it/, http://www.frasidamore.net/auguri-di-natale.htm, http://www.italianflora.it/frasi-auguri-Natale.asp, www.auguridinatale.biz, www.frasionline.it, http://www.natale-aziende.it/regali-aziendali/frasi-auguri-classiche-formali-spiritose.asp, http://www.aurorablu.it/natale/Auguri_di_Natale.htm, http://www.partecipiamo.it/natale/frasi_di_auguri.htm.