Frasi Auguri di Natale divertenti e simpatiche per amici, colleghi, bambini

Si celebra il 25 dicembre il giorno del Santo Natale, festività che per i cristiani rappresenta la nascita di Gesù Cristo. Sono diversi i rituali che i cristiani osservano nel giorno di Natale, dalla lettura di parti della Bibbia, a processioni religiose, a messe in Chiesa, mentre i più laici si limitano all’ormai tradizionale decorazione dell’albero di Natale e allo scambio dei regali. Anche questa abitudine ormai tanto tradizionale viene osservata, però, in maniera diversa, in base soprattutto alle abitudini stesse delle famiglie.

C’è, infatti, chi si riunisce per il tradizionale scambio dei regali e li apre la sera della Viglia del 24 dicembre subito dopo la mezzanotte e aver festeggiato la nascita di Gesù, chi, invece, corre per scartare i regali sotto l’albero di Natale la mattina del 25 dicembre. In ogni caso, si tratta di un ‘rituale’ ormai entrato a pieno titolo nell’elenco degli atti imprescindibili da compiere nel giorno di Natale.

Natale tra regali e auguri

E il dono sotto l’albero di Natale, che sia solo un pensierino o un regalo più ‘importante’ e costoso, è il risultato di lunghi giorni, se non settimane di ricerche sfrenate del regalo perfetto. Non è per tutti semplice, infatti, scegliere cosa acquistare per Natale ai propri cari, soprattutto se i regali da fare sono tanti o sempre alle stesse persone per cui le idee iniziano ad essere sempre meno. Particolarmente apprezzati in questi ultimi anni come doni di Natale per i più grandi sono le classiche ceste natalizie con prodotti delle tradizioni culinarie delle diverse regioni e non solo.

Si possono comprare già confezionate, e nella maggior parte troviamo interi prosciutti a volte e salami, o pezzi di essi, formaggi, panettoni e pandori artigianali, spumanti, champagne e vini pregiati, o anche cioccolate, o possono essere composte a proprio piacimento, magari in base agli stessi gusti di coloro cui sono destinate. Insieme alle ceste natalizie, altri doni sempre graditi negli ultimi tempi, soprattutto per i lui e gli amanti in generale del genere, sono i prodotti hi-tech, smartphone e tablet di ultima generazione, o smartwatch e ultime uscite di consolle per videogiochi, senza dimenticare le novità di droni e overboard, particolarmente amanti dai più piccoli e dai ragazzi.

E per non sbagliare regalo per la propria lei, il consiglio è quello di preferire oggetti, come si suol dire, ever green e sempre bene accetti come borse, scarpe, bei capi di abbigliamento, soprattutto se all’ultima moda. Le amanti di questi genere sono solitamente, infatti, sempre al passo con le ultime tendenze in fatto di moda. Ma è possibile anche regalare doni e pensieri diversi dal solito e organizzare magari un week end a Capodanno fuori o una settimana lontani dalla solita routine.

Che si scelga di andare in montagne o in capitali europee, o in altre città italiane, magari quelle d’arte, o in località di mare lontane, è possibile organizzare qualche giorno fuori anche all’ultimo momento semplicemente scegliendo mete e volti direttamente online su siti di viaggio specializzati. Probabilmente i costi dell’ultimo momento potrebbero essere anche in questo caso elevati ma è qualcosa che chi sceglie di fare questo genere di regali mette in conto. In alternativa si può anche regalare una giornata alla spa o alle terme e certamente anche questo genere di regalo sarà ben gradito, soprattutto se fatto alla propria lei, o ad un’amica, o una cugina, una zia, una mamma, meglio ancora se da fare in compagnia.

Frasi auguri di buon Natale 2017: idee e consigli

Manca solo qualche giorno ormai alla celebrazione del Natale e come ogni anno la frenetica corsa al regalo perfetto è sempre accompagnata dai mille pensieri che danno le famigerate frasi di auguri di buon Natale. Sono, infatti, tantissime le parole che si possono usare per augurare un felice Natale e serene feste ai propri cari ma spesso risulta difficile scegliere le migliori. Che si tratti di frasi di auguri da inviare colleghi, o a colleghi e capi di lavoro, o da fare a bambini ci potrebbe solo essere l’imbarazzo della scelta di frasi da scegliere e per chi non avesse ispirazioni e idee proponiamo di seguito una serie di consigli di frasi da cui poter prendere spunto. E’, infatti, possibile inviare gli auguri di Natale scegliendo frasi come: