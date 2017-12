Frasi Auguri di Natale originali e sorprendenti per mamma, figli, papà

Scrivere bigliettini di auguri di Natale o inviare messaggi è ogni anno, puntualmente, un’abitudine che se per tanti è semplicissima per altri risulta sempre molto difficile. Nonostante, infatti, parole, pensieri e idee per frasi di auguri di Natale siano sempre tantissimi, spesso ci si ritrova in grande difficoltà per le frasi da scegliere, soprattutto quando si tratta di frasi da dedicare a genitori e figli con cui spesso molto poco si parla di sentimenti.

Frasi Auguri di Natale per mamma, figli, papà

Considerando l’ampio ventaglio di scelta di frasi e idee tra cui scegliere per inviare auguri di buon Natale a mamma, figli, papà, proponiamo di seguito una serie di frasi natalizie da cui è possibile prendere spunto nel caso in cui non si avesse la giusta ispirazione per trovare le migliori parole da inviare ai propri cari:

‘Il mio augurio più grande è che questo Natale indichi la strada verso un futuro sempre migliore, colorato di gioie e allegria immensa come quella che ci ha regalato la nascita di Gesù. Tanti auguri figlio mio’; ‘Augurandoti un buon Natale 2017 colgo l’occasione per dirti quanto bene ti voglio e quanto il mio cuore sia colmo di gioia nel sapere che una persona speciale come te sia sempre al mio fianco. Tanti auguri mamma’; ‘Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. Mille auguri di buon Natale 2017 mio caro figlio’; ‘Natale è alle porte e il regalo più grande che mi sento di farvi non costo molto ma possiede un valore inestimabile. E' l'amore che nutro per voi e con questo sentimento vi auguro un Natale ricco di gioie e felicità’; ‘Per genitori come voi è difficile trovare le giuste parole per un buon augurio di Natale perché ogni grande parola d’amore non basterebbe a farvi capire quanto importanti siete per me e quanto la vostra vicinanza sia vitale. Un mondo di auguri per voi’; ‘E’ difficile spesso dire a mamma e papà quanto amore si prova ma in questo giorno speciale voglio raccontarvi tutto l’amore e tutta la gratitudine che porto dentro di me ogni giorno della mia vita per tutto ciò che da sempre fate per me e mi date. Vi voglio un mondo di bene’; ‘Caro papà, riuscire ad esprimerti i miei sentimenti è sempre difficile e li custodisco come un inestimabile tesoro nel profondo del mio cuore ma i miei occhi ti esprimono sempre il grande amore che provo per te. Buon Natale 2017’; ‘Quanto amore racchiuso nella parola mamma che è colei che dona la vita e che per il resto di essa ci guida, illumina e sostiene in ogni momento e in ogni circostanza. Sono fiera e orgogliosa di avere una mamma come te, la migliore che Gesù potesse farmi trovare. Ed è sempre questo il regalo di Natale più prezioso che ricevo. Auguri di cuore mamma’; ‘Che il Natale vi regali sempre più amore, pace e serenità. Un mondo di auguri di buon Natale per voi’; ‘A te che sei il mio punto di riferimento perenne e costante. a te che mi hai dai sempre sicurezza e amore quando ne ho bisogno, a te che sia la mia mamma speciale, volevo fare auguri di Natale altrettanto speciali’.

Natale 2017: ricette da preparare

Insieme alle frasi di auguri di buon Natale, ciò che in questi ultimissimi giorni che precedono la Vigilia di Natale del 24 dicembre e il 25 dicembre di Natale sta facendo scervellare sono i menù da portare in tavola. In questi giorni di festa, infatti, le famiglie si riuniscono per condividere le festività e soprattutto nelle regioni del Sud ci si appresta a preparare cene e pranzi letteralmente luculliano. C’è imbarazzo della scelta sui piatti che si possono portare in tavola nei giorni di Natale, tra ricette della tradizione e ricette più sofisticate, tra menù a base tipicamente di pesce e menù a base di carne.

Nella tradizione del Sud Italia, la cena della Vigilia del 24 è a base di pesce; per il pranzo del 25 via libera a paste al forno, lasagne e cannelloni ripieni a proprio piacimento, con secondi di carne che possono essere roast beef o polpettoni ripieni con contorni di patate al forno, rape stufate o zucchine e melanzane grigliate, dolci e frutta; il 26 si preparano di solito pasta in brodo o timballo di verdure che, secondo la tradizione, servirebbero per ‘pulire’ l’organismo dopo le scorpacciate di cena della Vigilia e pranzo di Natale.

Esistono, però, tantissime idee di menù da preparare per cene e pranzi natalizi, molto della scelta finale dipende dai gusti delle singole persone. E’ infatti possibile preparare piani a base sia di pesce che di carne, magari anche differenti rispetto ai soliti, come:

linguine all’astice o agli scampi; risotto con gorgonzola, radicchio e noci; millefoglie di pasta fatta in casa con ragù bianco, besciamella e funghi; risotto ai frutti di mare; pasticcio di gnocchi e funghi; pasta zucca e mandorle; spezzatino con patate e piselli; vitello tonnato; crepes ai funghi; gamberi in crosta; rotolo di polenta con ragù di salsiccia; arrosto al latte.

Immancabili poi i dolci, dai più tradizionali, come panettoni e pandori che possono essere gustosamente farciti con creme varie, da quella al cioccolato a quella al mascarpone, a quelli più richiesti, come profitterol e tiramisù, a crostate di varie genere. Particolarmente apprezzata la crostata alla crema con frutta o ricotta e cioccolato.