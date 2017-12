Frasi auguri di Natale 2017, Buone e Felici Feste per la famiglia: papà, mamma e amici

AGGIORNAMENTO Frasi, video, cartoline Auguri Buon Natale 2017, Buone Feste, : Volete stupire i vostri cari con auguri speciali ma siete andati incontro a un processo di inaridimento creativo? Non temete, di seguito potete trovare un'oasi di ristoro con le ultime e più originali frasi di auguri di Natale per il papà da dedicare per stupire amici, mamma, papà, fidanzata o fidanzato. Non perdetevele.

AGGIORNAMENTO Frasi, video, cartoline Auguri Buon Natale 2016, Buone Feste, Capodanno 2016-2017: Il Natale è alle porte e molti hanno già acquistato il regalo perfetto da consegnare alle persone più care della propria vita. Cosa scrivere però per fare gli auguri? Di seguito vi proponiamo le frasi più originali e simpatiche per augurare Buon Natale e Buone Feste senza ricorrere, finalmente, al solito copia e incolla. Potrete così stupire mamma, papà, amici ed amiche.

Per augurare un Buon Natale o un Felice Capodanno potrete sbizzarrirvi. Frasi, video, cartoline. Tutti strumenti tra tradizione e modernità per dimostrare senza essere scontati l’affetto che lega alle persone alle quali decidiamo di inviare i nostri auguri in occasione di Natale e di Capodanno. Qui di seguito troverete alcuni nostri suggerimenti per utilizzare le ultimissime novità e fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a mamma, papà, amici, fidanzati, bambini nella maniera più originale possibile.

Le frasi di Buon Natale per stupire mamma e papà

Se avete poche idee su come fare gli auguri di Capodanno ai vostri familiari, ci pensiamo noi a darvi qualche utile suggerimento. Su come fare ad essere originali e mai banali anche quando volete inviare gli auguri a fratelli, sorelle, padre e madre e non avete delle idee ben precise su quello che dovete scrivere. Gli auguri per Capodanno possono essere scherzosi o seri, lunghi o brevi. Insomma potreste sbizzarrire la vostra fantasia a seconda del carattere della persona a cui volete inviare gli auguri. A volte però la creatività si inceppa e la vita frenetica con i problemi quotidiani da affrontare e da risolvere assottigliano sempre di più i minuti disponibili per fermarsi e riflettere su cosa scrivere. Noi vi proponiamo una selezione di messaggi che potrà tornarvi utile. Buon Capodanno!

Un altro anno sta per finire e vi auguro che il 2017 sia un anno migliore più ricco d’amore e di soddisfazioni per tutti. Buon Anno Nuovo. Che il nuovo anno possa portare nella nostra casa la gioia e la felicità in tutti i 365 giorni che verranno. Vi voglio bene. Buon capodanno e buon anno nuovo. Per questo 2017 vi auguro che Dio vi doni il conforto per ogni delusione della vita, la soluzione per ogni complicazione che dovesse presentarsi nel vostro cammino e la gioia per l’amore che ci lega. Buon anno nuovo.

Le più belle frasi per gli auguri di Natale da dedicare ad amici e amiche

Gli amici sono o le amiche sono le persone su cui affidiamo i segreti più intimi conservati nel proprio cuore. Gli amici non lasciano mai soli. Ecco qualche consiglio per scrivere frasi originali e simpatiche da dedicare agli amici.

Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale, amica/o mia/o! Mi piace ricordare le serate invernali passate a guardare film ma mi piace anche riguardare le foto delle nostre magiche notti d’estate. Per tutti questi attimi fantastici che hai saputo regalarmi, ecco i miei più sinceri auguri di Buon Natale! Che il tuo Natale possa essere davvero un momento felice e straordinario. Festeggia con i tuoi cari e apri il cuore ai pensieri positivi e pieni di speranza. Tanti auguri di Buon Natale da noi tutti. Gesù Bambino è nato in questa notte magica. Che questa giornata sappia portarti altrettanto amore di quello che lui ha saputo donare al mondo. Che la vita ti possa riservare sempre sorprese piacevoli e che ti circondi di persone piene di amore e di gioia. Tanti auguri di Buon Natale. Per questo Natale. Un caro augurio a un’amica speciale. Vorrei ricordarti quanto la tua amicizia sia il dono più grande che io abbia mai ricevuto. Per questo desidero augurarti un sereno Natale, che sia pieno di gioia e di amore! È giunto il momento di farti gli auguri di Buon Natale. Una festa che capita una sola volta all’anno ma ricordati che tu sei sempre nei miei pensieri e per questo ti auguro di trascorrere delle feste felici in compagnia delle persone a te più care.

Augura un Buon Natale e Buone Feste agli amici e fidanzati/fidanzate

Scrivere frasi di auguri per Natale è una consuetudine amata da centinaia di migliaia, se non milioni di persone. Quando poi le frasi di auguri sono destinate alla persona che si ama, allora cercare di stupire è ancora più importante. Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare le frasi più inedite e speciali.

Questo è il primo Natale che trascorriamo insieme e tu sei la mia fidanzata per questo motivo ho deciso di farti un regalo che tu non possa dimenticare per nessun motivo al mondo. Tanti auguri amore! Questo Natale sarà rosso, ma non perché è il colore delle tovaglie e tantissime altre tipologie di arredamento, ma per l’amore che provo per te, che sei il mio fidanzato e che spero di rendere felice per il resto dei nostri giorni insieme. Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno. Un Natale speciale è quello che ti meriti e lo stesso vale per il regalo: mi sono proprio spremuto le meningi per questo dono visto che nessuno era bello quanto lo sei tu e soprattutto entusiasmante sotto ogni punto di vista. Tantissimi auguri di buone feste amore.

Gli auguri di Natale più belli e divertenti per i bambini

Natale è la festa dei bambini per eccellenza. L’arrivo di Babbo Natale, il clima cordiale che per qualche giorno prende il sopravvento sono tutti passi che vanno proprio nella direzione dei bambini. Sono loro i protagonisti di queste festività con al centro l’amore e la fraternità. Per gli auguri ai più piccini ecco qualche piccolo suggerimento.

Che questo Natale doni a tutti quanto voi quella leggerezza dell’animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale. In un mondo pieno di odio e di guerra siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di Buon Natale su un aeroplano. Che il Natale illumini i vostri occhi e i vostri cuori e vi doni tanta pace e serenità. Auguri!!!

Le cartoline più belle per gli auguri di Natale e Capodanno

Tradizione ed innovazione. Una festa come il Natale non può prescindere dal fascino della tradizione. Gli auguri di Buon Natale rappresentano il pilastro più importante sul quale si poggia il successo di una festa così amata come il Natale. Frasi e biglietti possono essere spediti anche in maniera multimediale. Vi offriamo qualche indicazione per trovare i siti che offrono le cartoline più simpatiche ed originali per stupire le persone care a cui invierete i vostri auguri.

Mes Cards - Sito in lingua inglese che però si può personalizzare in tante lingue usando templates diversi e scenari personalizzabili. Got Free Cards - Semplici cartoline colorate che potrete personalizzare con testo ed immagini e anche stampare. Fotor - Si tratta di un sito una galleria di immagini personalizzabili per fare auguri simpatici ed originali

Video personalizzati da condividere su Facebook, WhatsApp, Messenger, mms, email

Non solo frasi o cartoline. Uno dei modi più efficaci, moderni e divertenti per inviare gli auguri di Natale alle persone che teniamo più a cuore, sono certamente i video. Una modalità efficace e divertente in particolare per la possibilità di personalizzarli con i propri volti. Per esempio il sito www.jibjab.com offre la possibilità di scegliere diverse storie e anche il numero dei protagonisti. Ogni personaggio si può personalizzare con le proprie foto. Il risultato finale, condivisibile su tutti i principali social, è davvero esilarante. Un modo davvero originale per fare gli auguri di Natale alle persone a cui si tiene di più. Stesso discorso per il sito www.elfyourself.com. grazie al quale potete assumere le sembianze di elfi, e di JibJab