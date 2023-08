Come aumentano stipendi con delega fiscale e riforma, dopo le modifiche già avvenute in busta paga Agosto

Gli stipendi degli italiani con la nuova delega fiscale avranno importanti miglioramenti non solo per più basse tasse legate agli scaglioni Irpef ma anche per una serie di interventi su tredicesime, premi produttività e frige benefit e detrazioni dirette

Meno tasse e stipendi pià alti con la modifica degli scaglioni Irpef

La riforma fiscale, approvata venerdì 4 agosto con la relativa delega fiscale, potrebbe portare ad un significativo aumento degli stipendi per i lavoratori italiani. Uno dei principali cambiamenti riguarda le aliquote dell'IRPEF, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Attualmente, l'IRPEF prevede una tassazione progressiva, con aliquote che aumentano all'aumentare del reddito. Tuttavia, la nuova riforma potrebbe ridurre le aliquote progressive, permettendo ai lavoratori di mantenere una maggiore percentuale del proprio reddito.

Questo significa che i lavoratori potrebbero vedere un aumento netto nella propria busta paga, con meno denaro sottratto dalle imposte e più a disposizione per le proprie esigenze finanziarie.

Aumento stipendi con modifica tasse tredicesima

Un altro aspetto della riforma fiscale che potrebbe portare ad un aumento degli stipendi è la modifica delle tasse sulla tredicesima mensilità. Attualmente, la tredicesima mensilità è soggetta a tassazione, riducendo l'importo che i lavoratori ricevono effettivamente.

Tuttavia, secondo le proposte della riforma, la tredicesima mensilità potrebbe essere esentata da tasse o tassata con aliquote più basse tra il 5% e il 15%. Questo significherebbe che i lavoratori potrebbero ricevere una maggior parte dei loro bonus natalizi, aumentando il loro stipendio complessivo.

Aumento stipendi con nuove detrazioni e premi produttività

La riforma fiscale potrebbe anche introdurre nuove detrazioni fiscali e premi produttività, che porterebbero ad un ulteriore aumento degli stipendi.

Le nuove detrazioni fiscali potrebbero consentire ai lavoratori di detrarre una parte delle spese sostenute, come ad esempio le spese mediche o l'affitto ma direttamente sugli stipendi non con il 730 e la dichirazione dei redditi.

In questo modo si ridurrebbe direttamente l’imponibile su cui si applicherà l’Irpef aumentando il netto percepito in busta paga.

Per quanto riguarda bonus e rpemi di produttività si prevede una tassazione minore su, ad esempio straordinari, ma anche premi di produzione e nuovi bonus e agevolazioni, a esempio per chi ha figli, con una politica dei fringe benefit che continuerà quella intrapresa negli ultimi mesi e verrà anzi rafforzata.

Le già importanti modifiche a stipendi e busta paga ad Agosto.

Da non dimenticare le già importanti modifiche agli stipendi avvenuti in Agosto (e prima ancora a Luglio) con la busta paga modificata per milioni di italiani in vitù di diverse variabili che abbiamo visto nell'articolo dedicato

