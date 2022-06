Modifiche condizioni e orari di lavoro in agricoltura con leggi in vigore da subito

Quali sono le modifiche a condizioni e orari di lavoro in agricoltura con nuove leggi? Cambiano regole e orari di lavoro nel settore dell’agricoltura e partono nuove leggi in specifiche regioni ma che potrebbero essere estese a livello nazionale. Vediamo nel dettaglio di seguito come cambiano le condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli all’indomani del rinnovo contrattuale già definito.

Nuove condizioni e orari di lavoro in agricoltura subito al via

Novità in vigore anche per rinnovo contratto agricolo



Dalla Puglia alla Basilicata sono arrivate ordinanze regionali con nuovi provvedimenti su regole da rispettare per lo svolgimento del lavoro agricolo.

In Puglia, il governatore Michele Emiliano ha emanato una ordinanza ‘Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole- ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica', che vieta il lavoro nei campi dalle 12:30 alle 16 e in vigore sin da subito e fino al prossimo 31 agosto.

L’ordinanza vale sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni il rischio è indicato come Alto. Sulla stessa scia della Puglia, anche la regione Basilicata ha emanato una ordinanza regionale vietando il lavoro agricolo dalle 12:30 alle 16:30 e sempre sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui si segnala un livello di rischio ‘Alto’.

Le recenti ordinanze regionali che vietano il lavoro agricolo dalle 12 alle 16:30, vale a dire nei momenti della giornata più caldi che potrebbero essere un rischio e un pericolo per la salute dei lavoratori, e che potrebbero essere estese a livello nazionale, seguono il rinnovo già firmato del contratto agricolo.

Il rinnovo del contratto operai agricoli ha, in particolare, previsto un aumento degli stipendi del 4,7% nel biennio, deciso al fine di sostenere il potere d'acquisto di chi lavora, ma anche aggiornamento di alcuni profili nella classificazione dei lavoratori, in particolar modo per gli operai florovivaisti e novità welfare, da una integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% già riconosciuto dall’Inps, per i cinque mesi di maternità obbligatoria a:

istituzione della Cassa Rischio Vita;

riconoscimento di un assegno di solidarietà per gli operai a tempo indeterminato non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici;

aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.