Nuove anticipazioni su chi avrà, quando e di quale importo aumento tredicesima a Dicembre subito quest'anno

Quali sono le nuove anticipazioni su chi avrà, quando e di quale importo aumento tredicesima a Dicembre Governo Meloni? Il prossimo mese di dicembre, come ogni anno, i lavoratori dipendenti si preparano a ricevere il pagamento della tredicesima mensilità come gratifica natalizia. Si tratta di una retribuzione di fatti aggiuntiva che viene erogata ogni anno ai dipendenti ma che quest’anno si prepara ad essere più alta. Quasi per tutti.

Chi avrà aumento della tredicesima e di quanto a dicembre con taglio cuneo fiscale 2023

Quando e di quanto potrebbe aumentare la tredicesima di dicembre con nuova detassazione

Anche le tredicesime di quest'anno saranno, dunque, qualche decina di euro più alte rispetto ai normali importi della retribuzione aggiuntiva percepita gli anni scorsi.

Il taglio del cuneo fiscale da applicare sulle tredicesime per importi più alti è al 3% per stipendi fino a 1.923 euro e al 2% per stipendi fino a 2.692 euro. Si tratta di una modifica che, come accennato, porterà qualche decina di euro in più nelle tredicesime.

Per esempio, per chi prende solitamente una tredicesima da 1.200 euro, quest’anno a dicembre avrà 1.236 euro, le tredicesime da 1.500 euro saranno di 1.545 euro circa, le tredicesime da 1.800 euro saranno di 1.854 euro, mentre le tredicesime da 2mila euro diventeranno di 2.142 euro e così via.

Precisiamo che sulla tredicesima di dicembre non 2023 non si calcola l’ulteriore taglio del cuneo fiscale approvato con il nuovo Decreto Lavoro di maggio e aumentato al 7% per redditi fino a 25mila euro e al 6% per redditi tra 25mila e 35mila euro. Quest’ultimo non è, infatti, strutturale e non si applica alle tredicesime, come deciso dal governo.

Altra novità che potrebbe contribuire ad aumentare ancora le tredicesime di dicembre dei lavoratori dipendenti, aggiuntiva al taglio del cuneo fiscale 2023, potrebbe essere la nuova detassazione annunciata sulla retribuzione aggiuntiva.

Secondo quanto anticipato dal viceministro dell’Economia Leo, sarebbe intenzione del governo prevedere una tassazione più bassa per la tredicesima per permettere ancora ai lavoratori dipendenti di avere tredicesime di importi maggiori.

Al momento, però, si tratta solo di una intenzione annunciata per cui si potrà capire cosa fare realmente solo in autunno, quando sarà presentata la Nadef, Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e si saprà se saranno disponibili i soldi necessari per procedere al taglio delle tasse sulle tredicesime e se si potrà fare sin da subito, cioè già dalle tredicesime di dicembre 2023, o se bisognerà attendere il prossimo anno.

Precisiamo che la detassazione della tredicesima potrebbe essere una novità annunciata ma su cui si potrebbe effettivamente lavorare perché venga applicata già da fine anno e il motivo è presto spiegato: a inizio 2024 ci saranno le elezioni europee e, in vista di questo appuntamento, per riuscire ad ottenere consensi, generalmente il governo si muove sempre nella direzione di misure, bonus e decisioni economiche per lavoratori e pensionati, per cui garantire in qualche modo aumenti visibili a fine anno ai lavoratori potrebbe rappresentare una buona mossa politica.





